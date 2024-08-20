人民网北京8月20日电 （记者黄盛）据中国人民银行消息，8月20日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.35%，上月为3.35%；5年期以上品种报3.85%，上月为3.85%。

东方金诚首席分析师王青对此向记者表示，7月两个期限品种LPR报价分别下调10个基点，之后的重点是引导企业和居民信贷利率跟进下调；与此同时，考虑到现阶段宏观经济总体上保持着回升向好势头，各类风险得到有效控制，货币政策有条件坚持稳健基调，特别是本次报价前中国人民银行主要政策利率（7天期逆回购利率）保持稳定，因此8月两个期限品种LPR报价不变。

另据记者了解，中国人民银行在8月9日发布的《2024年第二季度货币政策执行报告》中明确，“LPR 报价转向更多参考中国人民银行短期政策利率，由短及长的利率传导关系在逐步理顺。”这意味着中国人民银行7天期逆回购利率已成为主要政策利率，并取代MLF成为LPR报价的定价基础。货币政策传导渠道也相应由原来的“MLF-LPR-贷款利率”，转变为“7天期逆回购利率-LPR-贷款利率”。

王青认为，MLF则将“重量不重价”，在未来降准空间有限的背景下，主要发挥调节银行中长期流动性的作用，利率水平则会“随行就市”，类似于国库现金定存中标利率，政策利率色彩淡化。

此外，中国人民银行行长潘功胜在8月16日接受媒体采访时表示，“我们将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势”，并明确要“灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力，不大放大收”。

(责编：王仁宏、高雷)

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