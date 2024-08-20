“路修好了，下水道也畅通啦，大伙出行顺畅了，庄稼地里的水也能排出来啦，我们拉玉米麦子就方便多了，感谢城关镇领导，帮我们解决了多年没有好出路的大问题。”8月12日，家住河南省虞城县城关镇牛园社区大同新村最东头城郊结合部的居民王合义看着刚刚完成浇筑的混凝土路面，开心地说。

“以前，这里由于处在城乡结合部，又是庄稼地，基础设施差，路面填补的是建筑垃圾，高高低低，疙疙瘩瘩的，骑电动车都要很小心摔倒，没有排水管网，下雨天更是遍地积水，下大一点，两边的庄稼苗子全都淹。”牛园社区党支部书记房胜红介绍说。“我们在调研中了解到该情况后，及时向镇党委汇报，经镇党委研究，筹措资金50余万元，对这条道路进行全面修缮，同时，还修建了排水管网，不仅解决了周边农户的出行和收种庄稼难题，也体现了党对群众生活的深切关怀和高效行动能力。村民们纷纷表示，今后将更加支持社区工作，共同为城关镇的高质量发展贡献力量。”

据悉，今年以来，城关镇党委坚持以党的政治建设为统领，努力把解决群众“急难愁盼”问题强大动力，真心实意为群众办实事，解难题。

社区通过入户走访、实地调研、网格议事群等方式广泛收集“群众微心愿”，共梳理出维修道路、疏通改造污水管网、新建改建公共厕所、建设便民文化小广场、健身器材损毁、维修河道防护围栏等民生实事13个。采取列出问题清单，逐个销号的方式，已经完成11个，2个正在施工中。

下一步，城关镇党委将持续从群众的操心事、烦心事、揪心事入手，继续聚焦群众所需所求所盼，不断创新工作方式方法，从细微处着力推动解决群众实际问题，以小板凳精神，不断把一个个“问题清单”转化为“成效清单”，切实把实事办好、把好事办实，让群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感。（王支援 王圣义）

(责编：曹淼、李源)

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