8月16日，走进河南省虞城县田庙乡万亩梨园，炎炎烈日遮挡不住成熟果子的馨香。果园中间一条大道的两旁，停着一辆又一辆外地前来收梨的货车。

在刘杨庄村村民范永芝家的果园边，也停着一辆外地前来收梨的货车。梨园里，刚刚采摘下来的梨堆成堆，10多个临时过来帮忙的工人一边在树荫下往筐里装梨，一边和梨园的主人开着玩笑，欢声笑语在梨园里飘荡。

范永芝家有4亩梨园，以前种植的是当地老品种酥梨，品质不高也卖不上价钱。6年前，范永芝和丈夫一起对种植的梨树进行改良，全部换成皇冠梨。这种梨核小甜度高、成熟早，很受外地客商欢迎。

范永芝笑着表示，今年每亩收入大约在1万元左右，现在家里有两个孩子在外上大学，梨园的收入完全可以供应他们上学。

刘杨庄村党支部书记牛玉旺介绍，全村现有果树面积达10200亩，是远近闻名的“百果村”，其中酥梨产业体量大、品牌优、品质好，全村梨树种植面积5600余亩，年产量3360多万公斤，产值在6720万元左右。

据了解，刘杨庄村注重产业结构调整，走规模化、集约化的一二三产业融合发展道路。近年来，增加了水果加工、果品冷藏储存、林下养殖等项目，大力发展乡村旅游，不断优化产业结构，提升农产品附加值。

“刘杨庄村种植的梨品种有皇冠梨、水晶梨、早美酥等。现在采摘的是皇冠梨，皇冠梨因核小肉甜，入口汁水超多，深受大家喜爱。我收这1万斤梨，拉到农贸市场，明天一早就卖完。”来自安徽阜阳的一位客商介绍说。（王支援）

(责编：董童、李源)

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