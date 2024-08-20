原标题：香港港铁即将支持银联闪付过闸

粤港澳大湾区银联交通支付场景建设取得新进展。银联国际今日宣布，香港港铁重铁网络（机场快线车站除外）指定闸机将自2024年8月24日起支持银联闪付。到访游客和香港本地居民届时可直接使用银联信用卡或银联手机闪付，“拍”卡或“挥”手机过闸乘车，出行体验更加便捷。

港铁是香港本地重要交通系统，自2022年起已开通支持云闪付App乘车码刷码过闸服务，受到广泛欢迎。为丰富乘客出行支付选择，此次合作新增开通支持银联闪付过闸服务。乘客可灵活选择支持闪付功能的银联信用卡，或绑定银联信用卡的Huawei Pay、Apple Pay等银联手机闪付产品，在贴有浅蓝色标识的闸机“挥”机过闸乘车，无需另行购票，到站后将根据行程在使用的银联卡中扣取车资，银联也成为首个为港铁乘客同时提供“挥”机和扫码过闸服务的支付品牌。

目前，银联支付服务已覆盖港澳本地和跨境交通体系，内地和港澳居民无论是日常通勤还是跨境出行，均可享便捷体验。目前，九巴、城巴、龙运巴士、电车和澳门公共巴士等本地主要交通工具，港珠澳大桥、广深港高铁、深港跨境巴士、港澳间喷射飞航等跨境交通均已支持银联。北上港车澳车还可在广东省享受无感支付停车或高速ETC服务。

今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发五周年，作为重要国家金融基础设施和领先国际卡组织，银联五年来加快推动粤港澳大湾区区域内金融支付一体化建设，推动银联卡和银联移动支付产品在港澳商户广泛受理，“食住行游娱购医学”等场景使用体验尤佳。港澳还累计3000万张银联卡和36个银联合作钱包，成为港澳居民青睐的支付工具。同时，银联还在当地推出锦绣中华卡、大湾区主题卡、大湾区青年卡等搭载了丰富权益的特色卡产品，为持卡人提供安全、便捷、实惠、贴心的支付服务。

(责编：曹淼、李源)

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