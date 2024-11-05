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工业和信息化部：培育更多低空产业头部企业

2024年11月05日19:52 | 来源：新华网
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新华社北京11月5日电（记者张晓洁、张辛欣）记者11月5日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部将加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。

低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，是新一代信息技术与航空技术深度融合的典型代表。工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议指出，当前，我国低空产业总体呈现良好发展态势，技术装备加快突破，应用场景积极拓展，信息基础设施支撑有力。要在推进新型工业化大局中加快低空产业高质量发展，塑造形成新动能新优势。

记者了解到，工业和信息化部将积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。深化校企合作，统筹推进高端科研人才、企业管理人才和技能型人才培养。发挥产业投资基金和国家产融合作平台作用，促进形成多元化接力式金融创新产品和服务。深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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