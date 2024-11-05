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1.52吨！中低产田的华丽蝶变

人民网记者 夏晓伦
2024年11月05日16:58 | 来源：人民网
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人哄地皮，地哄肚皮。

“这句话讲的就是‘你糊弄地，地也糊弄你’。我们投入更多的精力，农田才会有更多的收成。”在中国农业大学曲周实验站，站长张卫峰分享道。

历史上，河北省邯郸市曲周县曾有上千年的土地盐碱史，一直流传着“春天白茫茫，夏季水汪汪，只听耧声响，不见粮归仓”的民谣，庄稼收成少。

20世纪70年代以来，经过中国农业大学师生和当地村民多年的努力，通过“浅井深沟、农林水并举”等综合治理措施，曲周的盐碱地得到了有效治理，从昔日的盐碱地变成了如今的“米粮川”。

新突破：“绿色吨半粮”的“曲周实践”

近日，曲周产田再次迎来突破性进展。

在农业绿色转型国际交流大会主论坛上，中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁发布行动成果：曲周县第四疃镇的攻关千亩方突破了“绿色吨半粮”目标，粮食周年亩产达到1.52吨，较全县平均增产42%，化肥效率55kg/kg，增长40%，减排46%，水分利用效率2.16千克每立方米，节水30%，亩节本增收795元。

曲周“绿色吨半粮”千亩攻关方。王青摄

曲周“绿色吨半粮”千亩攻关方。王青摄

“吨半粮”，是指一亩地一年中种植的小麦、玉米两季作物总产量突破1500公斤（即1.5吨）。这是衡量一个地区粮食综合生产能力先进水平的重要指标。

实现“吨半粮”目标，有助于提高单位面积的粮食产量，在有限的耕地资源下产出更多的粮食，为国家粮食储备提供更坚实的基础。同时，粮食产量的提高和农业效益的增加，可以带动农民收入增长，促进当地农业产业的发展，吸引更多的资金、技术和人才流入，推动农村基础设施建设，进而带动整个区域的经济发展。

去年4月，中国农业大学设立专项，与农业农村部、河北省在曲周县共同启动“绿色吨半粮”产能再提升大会战，协同有关行业专项专家、农业企业建立全县“绿色吨半粮”万亩示范基地，以千亩核心示范方新范式、新装备、新品种、新技术、新模式的“五新”做法为重点，以“政府引导、科技推动、村镇组织、企业供资、专业服务”为机制，构建中低产田上“土-肥-水-种-管”一体化整装技术模式。

中低产田上的“曲周实践”，标志着“绿色吨半粮”在黄淮海平原中低产田上真正落地。

记者还了解到，在“绿色吨半粮”行动中，绿色智能肥料为改良土地，协同粮食增产和环境保护的关键举措之一。2023年，电商平台拼多多向中国农业大学捐赠1亿元设立研究基金，其中200万元便用于支持“绿色吨半粮”专用肥料的研发。

拼多多副总裁侯凯笛表示，目前，农业绿色转型除了面临生产端的一系列技术难题，还广泛存在着农业产业链条短、各利益主体信息不对称、农产品消费和流通亟待提质增效等难点，而这些正是社会力量可以去探索和发挥作用的领域。

新模式：科技小院助力打造“曲周样板”

曲周县是全国第一个科技小院的诞生地。2009年，中国农业大学的张福锁团队进驻曲周县白寨村，探索农业绿色发展路径，并创建了全国第一个科技小院。

自此，师生们与农民同吃、同住、同劳动，零距离、零门槛、零时差、零费用地解决生产实践问题。这一模式打破了传统的农业科研和服务方式，让科研人员真正深入到田间地头，了解农民的需求和问题。经过十五年发展，截至目前，曲周县已建成15个科技小院，实现集群化发展。

2023年，曲周各科技小院开始探索技术应用和规模化经营的新模式，以“小农户+合作社+村镇组织+农业公司”为经营主体，推动由县镇村三级保障流转土地连片成方，由县农业与水利等部门保障千亩方土地平整、排灌等基础设施建设，解决了土地经营面积零碎的问题。

科技小院师生与村民在田间地头。来源：中国农业大学新闻网

科技小院师生与村民在田间地头。来源：中国农业大学新闻网

在此基础上，各科技小院师生制定技术方案，通过“土-肥-水-种-管”融合，选用高产早熟优质小麦和高产耐密玉米品种，创制绿色智能肥料3种，集成创新“黄淮海地区冬小麦-夏玉米周年‘四密一稀’浅埋滴灌水肥药一体化绿色生产技术”体系。

如今，随着乡村振兴战略的实施，科技小院的功能和模式不断升级。从最初的科技帮扶小农户，到助力脱贫攻坚、产业兴农，再到为乡村振兴贡献力量，科技小院不断适应新的发展需求。同时，科技小院还与互联网平台、企业等开展合作，创新服务方式和内容，为农业农村发展提供了更多的支持。

“接下来，我们还将与张福锁院士团队一起征集优质的科研课题，给予资金支持，鼓励源头创新，探索典型作物的农业绿色转型研究，在全国范围内选取典型代表区域，在前期实践经验的基础上，开展全产业链模式构建探索。”侯凯笛说。

专家表示，本次曲周“绿色吨半粮”行动取得的突破，是粮食安全、资源高效和环境保护难以协同这一重大命题的新突破，是在生产实战场景中理论、技术与应用三位一体新科研范式的新突破，是政府-企业-农民-科技人员-科技小院五位一体新模式的突破。

(责编：罗知之、高雷)
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