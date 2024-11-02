原标题：2024年第七届进博会抢先看

2024年第七届中国国际进口博览会，秉承“新时代，共享未来”主题，将于11月5日至10日在上海举办。本届进博会将持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，400多项代表性新产品新技术新服务将集中亮相，企业展将继续保持36万多平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参加，参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高。展会正在筹备冲刺阶段，亮点频出抢先看。

雅培：打造创意健康空间

雅培连续五年参加进博会。今年，该公司将以“科技星河 健康无限”为主题亮相7.1号馆医疗器械及医药保健展区，全方位展现涵盖诊断、医疗器械、营养品和药品等领域的前沿科技成果，满足医疗机构、医护人员与大众日益增长的健康管理需求。

瞬感2持续葡萄糖监测系统，用户无需指尖采血，通过传感器和手机应用程序，可实时查看葡萄糖水平。产品新增蓝牙传输和可选高低血糖警报功能，稳准兼备守护血糖健康。

AVEIR DR双腔植入式无导线心脏起搏器，是真正实现同步的双腔无线起搏器，通过雅培特有的通讯技术实现房室两个设备间的互联通信，用于治疗心动过缓。

爱茉莉太平洋：个护美学新体验

“雪花秀”钻研人参美肤领域，专注人参美肤的工艺与效能，以“开创艺术先锋，传承无界之美”为全新品牌使命。

美发经济随着颜值经济的发展而崛起，专研防脱及头皮护理品牌积极响应消费者对于头皮护理的旺盛需求，不断优化产品配方，精研头皮护理，尤其是防脱领域，给予消费者“美的新体验”。

蔻驰：重塑时尚与经典

泰佩思琦（Tapestry）集团旗下品牌蔻驰（COACH）连续第六年参展进博会，携标志性产品Tabby系列亮相，以现代审美视角重塑时尚经典。展区空间以“the COACH tabby shop”为主题，标志性的巨型tabby手袋吸睛感十足，打造“进博时尚打卡地”。蔻驰咖啡馆也将登陆进博会展台，为来宾提供包括咖啡饮品及甜品美食在内的多样化选择。

汉高：技术装备翻转生活

今年，汉高以“创新先锋，绿动世代”为主题，亮相技术装备展区，同时扩展展台面积，特设“衣·食·住·行·工·美”六大展区。

汉高为本次展会带来的第一个亮点是，粘合剂技术创新显示屏包封解决方案，针对窄边框高端手机研发，让手机屏幕视野“无界”，手机生产绿色转型。

汉高旗下的施华蔻FIBRE CLINIX“发芯臻护”系列以发芯修护技术为核心，结合三价离子和C21秀发修护技术，内外兼修呵护发丝，满足消费者强韧发质的需求，展现展品科技与美学的联动创新。

美光科技：创新内存与存储

美光科技精心打造了六大展区，全面展示其在中国的发展成就与内存和存储技术的创新应用。

在“美光中国”展区，观众可以追溯过去20多年美光在中国的发展轨迹，看见公司在中国大陆的主要业务布局。

“美光芯品”，呈现其产品广泛应用于数据中心、PC客户端、移动通信、汽车等多个领域，为全球客户提供卓越产品和服务。

“Memory无处不在”是本次美光展台的核心，观众能了解到美光科技覆盖的12个关键领域，全面呈现了美光内存产品及其技术创新的成果。

观众可以在“美光卓越制造中心”通过沙盘直观了解美光在中国卓越运营，还有从晶圆到模组的变化。

“美光可持续发展卓越中心”展现了美光在可持续发展方面的努力和成果，包括节能减排、循环经济、绿色供应链等方面的实践和案例。

(责编：董童、李源)

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