农业农村部门将从五方面协调推进乡村建设
2024年11月06日22:47 | 来源：新华网
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新华社石家庄11月6日电（记者郁琼源）记者从6日在河北石家庄召开的全国乡村建设工作推进会上了解到，各级农业农村部门将切实增强抓好乡村建设的责任感紧迫感，聚焦农民需求，会同有关部门从五方面持续用力抓好乡村建设，创新工作机制，推进乡村建设工作落实落地。
——坚持不懈推进农村厕所革命。对于存量问题，要因地制宜抓好整改；对于新安排改厕，要实事求是稳步推进；对于已建卫生厕所，要健全长效管护机制。
——协同推进农村生活污水垃圾治理。因地制宜完善厕所粪污与生活污水协同治理的政策措施、技术模式、标准规范，通过资源化利用、纳入城镇污水管网、相对集中式处理等方式，推动生活污水和厕所粪污治理一体规划布局、建设施工、管护利用；积极推行简便易行的垃圾分类办法，减少出村的处理量；统筹推进餐厨垃圾、畜禽粪污、农作物秸秆等固体有机废弃物处理、循环利用。
——务实推进村庄整治和村容村貌提升。以村庄街巷、广场、边角地等公共空间为重点，着力清理私搭乱建、乱堆乱放，加强农村电力线、通信线、广播电视线维护梳理；建好小微公园、公共绿地、健身场所等，引导村民在房前屋后、庭院内外进行绿化美化，改善村庄风貌。
——扎实推进村庄小型公益性基础设施建设。精准对接群众需求，结合实际明确建设标准、推进重点，梯次推进项目建设，集中力量办好村内道路、供排水、寄递物流等民生实事。
——稳步提升乡村基本公共服务水平。完善村内适老化设施，持续改善村卫生室条件，改善村级公共服务条件；支持利用现有设施场地，建设综合服务设施；改造提升文化广场、乡村戏台、农家书屋等公共文化服务场所，丰富农民精神文化生活。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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