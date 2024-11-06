人民网北京11月6日电 （记者杜燕飞、任妍）“进博会是中国坚定不移推进对外开放的窗口，也为中国品牌提供了一个展示自身实力和形象的国际舞台，促进了国际间的交流与合作，希望通过进博会向全球展示中国酒店业高质量发展。”华住集团首席执行官金辉在做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示，华住在做好国内市场的同时，探索国际化路径，加速将海外优秀酒店品牌引入中国。

金辉认为，相关部门在优化营商环境方面采取了一系列措施，取得了明显成效。通过搭建政企沟通平台、减少行政审批事项、降低市场准入门槛等措施，增强了市场活力和竞争力，也为经营主体提供了更加公平、透明、可预期的经营环境，推动了经济发展。

对于中国经济发展，金辉表示，作为全球最具吸引力的投资沃土之一，中国消费潜力大。中国旅游研究院预测，2024年国内旅游人数和旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元。同时，中国制造业和产业链优势，以及智能化、效率和成本优势，实现了对酒店业的强大赋能。此外，中国大力推进乡村振兴，不断完善基础设施，下沉市场的消费潜力大。

“在本届进博会上，华住携旗下30多个中国及国际酒店品牌首次亮相进博会。同时，将与上海建发、厦门建发、自贡市文旅发展集团、广西旅游发展集团等达成战略签约，推动中国住宿产业升级。”金辉说，2024年，华住在西藏墨脱县落地了在中国的第10000家酒店，未来也将继续致力于改善偏远、空白市场的住宿配套，给住客提供更多高质量的产品。

在做好国内市场的同时，金辉介绍，集团将德国酒店品牌引入了中东，在亚洲尤其是东南亚，陆续布局了施柏阁、城际、美仑美奂等中国酒店品牌，全季酒店也于2019年正式落地新加坡，未来在国际市场也会进一步拓展。

谈及人工智能、大数据等数字技术对酒店业的发展影响，金辉表示，中国的酒店在智能化应用上已处于全球领先水平。当前，“超级店长、重塑前台、操作系统、管理大师”等数字化管理已重构华住业务流程，华住旗下很多品牌酒店实现了用户从预订、入住、退房，再到下一次复购的全流程数字化体验和管理。高效的数字化运营体系还实现了精确的客流、服务需求预测，渠道、资源的动态分配等功能。

(责编：罗知之、高雷)

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