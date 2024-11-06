高雅吟：借进博会平台加快技术创新与产品布局
人民网上海11月6日电 （记者许维娜、任妍）第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，CEMOY品牌总监高雅吟做客人民网与中国国际进口博览局联合主办的《进博会客厅》访谈节目时表示：“这是CEMOY第二次参与进博会。进博会作为中国与世界市场交流开放的重要平台，为企业提供了向全球市场展示自身技术与产品的良好机会，也是促进国际贸易和投资合作的重要场所。”
高雅吟提到，在中澳经贸合作的背景下，集团希望借助进博会展示产品与创新成果，与全球合作伙伴交流合作，拓展在中国乃至全球市场的业务。
CEMOY是专研在皮肤抗衰领域的澳洲护肤品牌。对于中国市场，高雅吟认为，中国市场规模庞大且持续增长，具有很大的消费潜力。同时，中国以创新和技术为驱动，为经济发展带来新的动力。她还表示，中国新质生产力的迅速发展，如数字化转型、智能制造等，为其提供了广阔的市场机遇，也对品牌全球战略起到积极的推动作用。
高雅吟关注到中国近年来在新兴技术上的不断发展和应用。在她看来，化妆品行业呈现以下趋势：一是利用AI技术分析消费者肤质和习惯，推出更多个性化定制产品和服务，满足消费者需求；二是应用智能客服和虚拟试妆等人工智能技术，提升效率、提高消费者购物体验；三是通过大数据分析精准洞察消费者、掌握市场方向，帮助研发人员优化产品成分和配方，加速产品升级迭代。此外，供应链管理的数字化与智能化可减少库存风险、提高响应速度和灵活性。
高雅吟提到，近几年，中国消费者在购买化妆品时更加理性，对产品成分和功效的关注度较高，价格因素相对次之，这体现出消费者对产品内在质量的重视。同时，“抗衰”赛道持续升温，化妆品行业在抗衰老市场迎来新机遇。随着消费者对化妆品成分和功效关注度的增加，化妆品企业需要在产品创新和质量提升方面投入更多努力，以满足市场需求。
“我们对在中国市场的发展充满期待，将继续加大在华投资，建立更本土化的生产线，并通过与中国本土供应链深度合作，进一步提升品牌全球竞争力。”高雅吟介绍，集团计划在中国投资建厂，以满足中国市场的需求，利用中国的创新资源和技术不断优化产品，以更好地服务中国消费者。
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