“应对气候变化、推进能源转型是一项艰巨任务，任何一个国家或地区都无法单独完成。国际合作和技术创新是能源转型成功的关键。”近日，西门子能源总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）接受人民网《对话企业家》栏目采访时如是说。

11月5日至10日，第七届进博会如约而至。作为连续七年参加进博会的“全勤生”，今年西门子能源聚焦全球能源转型面临的机遇与挑战，围绕发电、输电、工业去碳化和新能源等能源转型的关键领域，集中展出一批中国首发、亚洲首展产品。

西门子能源总裁兼首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫

“全球能源转型离不开中国”

绿色是生命的象征。保护生态环境、应对气候变化，是全人类的共同责任。

克里斯蒂安·布鲁赫看到，在“双碳”目标指引下，中国在可再生能源的开发与利用方面取得了举世瞩目的成就。过去十年间，中国在能源领域的固定资产投资累计达到约39万亿元，年均投资近4万亿元，显著拉动新能源技术创新和产业升级。

“基于超大规模的本地市场优势，中国企业已成长为全球能源市场的重要参与者，全球能源转型离不开中国。”克里斯蒂安·布鲁赫表示，中国式现代化需要现代能源体系的支持。碳中和不仅局限于传统意义上的能源结构调整，也要在更高层次推进国际合作和科技创新，这为全球能源产业带来广阔的市场机遇。

“将坚持在合作中实现价值共赢”

从十八世纪末期至今，西门子进入中国已走过一百多年历程。期间，西门子参与并见证了中国电力行业的蓬勃发展，成为中国能源发展和转型不可或缺的一支力量。

目前，西门子能源在全球拥有超过24000项能源技术专利，2023财年投入约11亿欧元用于新产品和新技术研发。其中，西门子能源已在中国建立15家制造工厂及完善的供应链布局；其高压直流输电技术已运用于中国35个输电项目，包括昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程、乌东德电站送电至广东广西±800千伏多端柔性直流工程等，为解决清洁能源大规模并网、远距离运输，构建新型电力系统提供高效、灵活的技术方案。与此同时，西门子能源先后在深圳、上海等地建立全球创新中心、中德低碳能源研究中心等。

“借助进博会这一开放平台，我们正携手更多产业伙伴，持续加大对中国的投资，以满足国内外不断增长的市场需求。” 克里斯蒂安·布鲁赫说。

“希望将中国创新引向更多市场”

“我很欣喜地看到，过去我们在进博会上的新技术，正在合作推广中应用开来。”克里斯蒂安·布鲁赫说，依托中国强大的市场规模和多元化应用场景，西门子能源希望将在中国市场实现的创新模式引向更多国际市场。

今年以来，西门子能源与中石油、国家电网、中国能建携手，参与并建设了包括中亚管道项目、巴西美丽山特高压直流输电项目，并为沙特阿拉伯建造两座全球规模最大的高效燃气联合循环电站。

“这些能源项目充分说明全球能源转型离不开放合作。” 克里斯蒂安·布鲁赫表示，西门子始终将继续专注技术创新，深化务实合作，助力中国加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，维护全球能源产业链供应链畅通，共建更加紧密高效、互利共赢的能源合作格局。

(责编：王仁宏、高雷)

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