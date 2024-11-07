人民网记者 乔业琼

迎风奔跑，顺势打开滑翔伞，在湖北荆门市东宝区圣境山脚下体验低空滑翔的自由与浪漫；登上古道石阶，穿梭于万亩茶园，在浙江嵊州市长乐镇小昆村找寻登山的喜悦与轻盈；身着轻薄长跑训练服，置身2024北京马拉松感受万人奔跑的力量与畅快……

“时间都去哪了？”国家统计局近日发布的第三次全国时间利用调查公报显示，我国居民运动健身活动参与率为49.6%，比2018年提高18.7个百分点，其中包括跑步、登山、骑行、滑雪、冲浪、足球等众多户外运动。多位业内专家表示，户外运动已走向生活化、全民化，成为国民新的生活方式，形成一股新消费热潮。

以冰雪活动为例，作为亚洲开板最早、雪期最长的滑雪场，近日新疆阿勒泰的可可托海国际滑雪度假区迎来了第一波滑雪爱好者，这里的滑场雪坐拥U型槽、大白坡、小树林蘑菇包等天然地形，受到了众多滑雪者的青睐。

连日的冷空气让河北张家口市崇礼区各滑雪场温度和湿度达到造雪标准，预计将于10月底到11月初陆续开板。“计划周末到河北，已经预定了崇礼区的一家滑雪场，听说夜场进行了扩建，山顶还有年轻人潮流派对，很期待。”北京朝阳区的赵女士对记者说。

“冷”冰雪带动“热”经济。目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善等发展新态势。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，中国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，预计2024年产业规模将达到9700亿元，并在次年突破万亿元大关。

为了进一步激发户外运动产业发展潜力，我国已基本形成上下联动、共同发力的政策体系。2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展的若干措施》，明确提出因地制宜打造户外运动等新业态。云南、湖北、四川等10多个省区市出台了户外运动产业发展规划或行动计划，为户外运动产业发展提供政策支持。

依托优质旅游资源，陕西安康市石泉县常态化开展“跟着赛事去旅行”系列活动，积极打造旅游骑行、徒步旅行、户外露营等多种消费场景；贵州黔西南州借助良好的气候、人文、民族风情等资源，打造万峰林马拉松赛事品牌和中国路跑基地；山东威海市组织开展帆船公开赛等活动，创新以乡野户外实现健康生活方式与乡村经济效益的双向奔赴。

在大众市场需求驱动、政策引导和产品创新的多重推动下，户外运动产业迎来黄金发展期。天眼查数据显示，截至2024年9月，我国户外相关企业已达17.7万余家，其中，2024年1至9月新成立4.2万余家。

“近两年，中国户外运动产业持续健康发展，产业规模不断扩大，发展质量不断提高，消费潜力不断释放，该产业正成为推动体育产业发展的重要力量。”国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫在近日召开的2024中国户外运动产业大会上如是表示。

(责编：杨迪、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经