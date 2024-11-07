人民网北京11月7日电 （记者李栋）草业是农业的重要组成部分，是保障草食畜产品有效供给、维护国家食物安全的重要支撑。近日，国家发展改革委、农业农村部、国家林草局联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），部署加快发展饲草产业，保障我国奶类、牛羊肉等畜产品供应，优化城乡居民膳食结构。

《意见》明确了5个方面政策措施。

一是调整优化农业生产结构，支持各地合理利用耕地、草原以及农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源发展饲草生产，力争到2030年优质饲草种植面积达到1.35亿亩、产量达到1.3亿吨。

二是大力推进“以种适地”，坚持宜耕则耕、宜草则草，积极探索不同盐碱区治理和利用模式。有序推进盐碱荒地治理，分类推进盐碱耕地改造提升，强化种地适配，积极发展盐碱地种草。

三是加强饲草生产基础建设，结合现有政策项目，支持引导饲草生产，建设一批优质饲草产区，提升天然草原鲜草产量，提高饲草综合生产能力。

四是提升饲草种业水平，深入推进草种领域关键核心技术攻关，培育建设饲草育种科技创新平台，加快选育并推广一批高产高蛋白、抗逆耐盐碱的饲草新品种，力争到2030年饲草种子自给率达到75%。

五是推动饲草全产业链发展，构建饲草生产、加工、储存、流通、销售全产业链一体化发展的格局。加快饲草生产加工机械设备研发应用，培育一批新型经营主体，积极发展便于商品化流通的饲草产品，积极发展饲草订单生产和专业化服务，健全牧区防灾减灾饲草贮运体系。

《意见》要求，各地发展改革、农业农村、林草等部门加强衔接配合，形成工作合力。探索将饲草纳入大食物监测统计体系，建立健全饲草产业统计监测调查制度。逐步建立饲草产销信息发布机制。强化政策资金支持，鼓励各地结合实际出台更具针对性支持政策。

根据《“十四五”全国饲草产业发展规划》，到2025年，我国优质饲草产量将达到9800万吨，牛羊饲草需求保障率达80%以上，饲草种子总体自给率达70%以上，饲料（草）生产与加工机械化率达65%以上。

专家介绍，近年来，多地以草地、盐碱地等土地资源为基础，坚持立草为业，通过落实草原生态保护补助奖励政策、振兴奶业苜蓿发展行动等一系列政策措施，持续推动草业和草食畜牧业发展，优质饲草和草食畜产品供给明显增加。

(责编：孙红丽、高雷)

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