新华社北京11月7日电（记者邹多为、胡旭）海关总署7日发布数据显示，2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%，总体保持平稳增长。

尽管累计增速较前三季度小幅回调0.1个百分点，但在一揽子增量政策集中发力背景下，月度数据出现明显改善：10月份进出口同比增长4.6%，增速较9月份加快近4个百分点。

具体来看，高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好。前10个月，我国出口20.8万亿元，同比增长6.7%，增速比前三季度提高0.5个百分点。其中船舶、汽车、摩托车出口增速较快，分别增长74.9%、20%、24.6%。同期，依托配套完整的产业体系，我国出口中间品9.34万亿元，同比增长5.8%。

进口规模稳步扩大。前10个月，我国进口15.22万亿元，同比增长3.2%。其中，能源产品、矿产品进口量分别增加5.1%、4.9%；机电产品进口值增长8.6%，服装及衣着附件、干鲜瓜果及坚果、葡萄酒进口值分别增长6.6%、6.8%、31.7%。

民营企业持续活跃。前10个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体数量66.5万家。其中，民营企业进出口19.85万亿元，同比增长9.3%，继续保持我国第一大外贸主体地位。

营商环境的持续优化，为外资企业提供更优支持和服务。前10个月，外商投资企业进出口同比增长1.3%，其中出口由前三季度的1.3%提高到10月当月的7.4%。

贸易伙伴多元共进。前10个月，我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元，同比增长6.2%。其中，对我国第一大贸易伙伴——东盟进出口5.67万亿元，增长8.8%。同期，对欧盟、美国、韩国进出口分别增长1.2%、4.4%、6.7%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口增长4.3%；对其他金砖国家进出口增长4.5%。

此外，前10个月，我国有17.8万家企业与拉美地区开展贸易，同比增加6.9%，推动对拉美进出口增长9.1%，高出我国整体增速3.9个百分点。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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