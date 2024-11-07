人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前10个月我国货物贸易进出口同比增长5.2%

2024年11月07日11:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月7日电（记者邹多为、胡旭）海关总署7日发布数据显示，2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%，总体保持平稳增长。

　　尽管累计增速较前三季度小幅回调0.1个百分点，但在一揽子增量政策集中发力背景下，月度数据出现明显改善：10月份进出口同比增长4.6%，增速较9月份加快近4个百分点。

　　具体来看，高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好。前10个月，我国出口20.8万亿元，同比增长6.7%，增速比前三季度提高0.5个百分点。其中船舶、汽车、摩托车出口增速较快，分别增长74.9%、20%、24.6%。同期，依托配套完整的产业体系，我国出口中间品9.34万亿元，同比增长5.8%。

　　进口规模稳步扩大。前10个月，我国进口15.22万亿元，同比增长3.2%。其中，能源产品、矿产品进口量分别增加5.1%、4.9%；机电产品进口值增长8.6%，服装及衣着附件、干鲜瓜果及坚果、葡萄酒进口值分别增长6.6%、6.8%、31.7%。

　　民营企业持续活跃。前10个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体数量66.5万家。其中，民营企业进出口19.85万亿元，同比增长9.3%，继续保持我国第一大外贸主体地位。

　　营商环境的持续优化，为外资企业提供更优支持和服务。前10个月，外商投资企业进出口同比增长1.3%，其中出口由前三季度的1.3%提高到10月当月的7.4%。

　　贸易伙伴多元共进。前10个月，我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元，同比增长6.2%。其中，对我国第一大贸易伙伴——东盟进出口5.67万亿元，增长8.8%。同期，对欧盟、美国、韩国进出口分别增长1.2%、4.4%、6.7%；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口增长4.3%；对其他金砖国家进出口增长4.5%。

　　此外，前10个月，我国有17.8万家企业与拉美地区开展贸易，同比增加6.9%，推动对拉美进出口增长9.1%，高出我国整体增速3.9个百分点。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：时间都去哪了？户外运动点亮民众新生活
　　迎风奔跑，顺势打开滑翔伞，在湖北荆门市东宝区圣境山脚下体验低空滑翔的自由与浪漫；登上古道石阶，穿梭于万亩茶园，在浙江嵊州市长乐镇小昆村找寻登山的喜悦与轻盈；身着轻薄长跑训练服，置身2024北京马拉松感受万人奔跑的力量与畅快…… “时间都去哪了？”国家统计局近日发布的第三次全国时间利用调查公报显示，我国居民运动健身活动参与率为49.6%，比2018年提高18.7个百分点，其中包括跑步、登山、骑行、滑雪、冲浪、足球等众多户外运动。多位业内专家表示，户外运动已走向生活化、全民化，成为国民新的生活方式，形成一股新消费热潮。…
夯实我国畜产品供应基础 三部门部署推动饲草产业高质量发展
　　人民网北京11月7日电 （记者李栋）草业是农业的重要组成部分，是保障草食畜产品有效供给、维护国家食物安全的重要支撑。近日，国家发展改革委、农业农村部、国家林草局联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），部署加快发展饲草产业，保障我国奶类、牛羊肉等畜产品供应，优化城乡居民膳食结构。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部