刘 慧

原标题：秋粮收购进入旺季

今年我国粮食再获丰收，全年粮食总产量首次迈上1.4万亿斤新台阶。把种粮农民的好收成变成好收入，关键是要做好粮食收购这篇大文章。面对粮食价格波动的挑战，中储粮按照有关部门部署，做好政策性收购，助力粮食加快变现，守住农民“种粮卖得出”的底线。

在中储粮巴彦淖尔直属库五原分库，一辆辆满载着玉米的运粮车依次开进院内等待入库。内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇六份子村种粮大户郭石良把刚收获的100多吨玉米运到粮库，经过登记、扦样、检验、过磅、卸车等环节后，粮食通过自动传送设备进仓入库。“卖粮不用排队，当天卸粮，当天结算，粮款最快次日就到账了。”郭石良高兴地说。

当前，全国秋粮收购进入旺季。中储粮集团公司有关负责人表示，已在河南、江苏、黑龙江、安徽四省符合条件的地区先后启动中晚稻最低收购价执行预案。截至目前，中储粮已向社会公布最低收购价收储库点217个，单日入库能力超17万吨，收购整体平稳有序，后续将根据收购进度适时增加收储库点。同时，中储粮集团公司及所属相关企业在黑龙江、内蒙古、吉林、辽宁等玉米主产区增加2024年产国产玉米收储规模，积极入市开展收购。目前，中储粮在各玉米主产区共布设收购库点超340个，积极发挥稳市场稳预期作用。

黑龙江是我国粮食生产第一大省，粮食销售压力较大。中储粮黑龙江分公司负责人表示，正在有力有序推进最低收购价稻谷收购工作，至今已公布2批收储资格库点共137家，日均收购量约10万吨，后续还将及时动态调整优化库点布局并陆续向社会公布，方便农民就近就便售粮，做到敞开收购、应收尽收。当地中储粮收储库点积极应用“一卡通”系统，实现从入库到结算一卡便捷操作，努力做到当日卸车结算、即日之内到款，切实维护售粮农民利益。

为做好玉米收储工作，中储粮双城直属库首次应用了无人值守的自动扦样机，可将单车扦样时间从25分钟左右缩短至10分钟左右，大幅提高了扦样效率；配备了两台自助检斤一体机，新购置一批更高效节能的大倾角输送机、补仓机等生产设备，大大提升了装卸速度。

中储粮河南分公司负责人表示，10月24日启动稻谷最低收购价收购以来，已在河南信阳、南阳地区公布3批收储资格库点共60家，优化布设156条作业线，仓容超历年收购量最大值，单日入库能力超4万吨。

中储粮内蒙古分公司启动50个玉米收购库点，各收购库点的挂牌价格平均高于同区域其他收购主体60元/吨至80元/吨，保持价格相对稳定，有效发挥对市场的引领带动作用。各直属企业大力推广预约售粮、错峰售粮，在售粮高峰期主动延长收购时间，让农民卖“舒心粮”。

中储粮鞍山、盘锦直属库延长服务半径，拓宽收购渠道，为种粮农民提供预约售粮、上门质量预检等前置服务，直接收购农户一手粮源，通过“到库烘干”等方式降低农户自储损耗，助力农民增收。

(责编：杨曦、陈键)

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