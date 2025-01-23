人民网记者 任妍 栗翘楚

当前，为更好推动文化和经济交融互动、融合发展，业内正加速挖掘文化产业潜力，推动“文化+”多元赋能，为高质量发展增添动能。近期，由人民网与中免集团旗下中免日上联合出品的《美在东方第二季·“妆”点戏曲之美》栏目圆满收官，不仅为传统戏曲艺术的传承与保护注入了新的活力，也成为“文化+”赋能国货发展的生动实践。

日前，中免日上互联科技有限公司常务副总经理黄斌，毛戈平化妆品股份有限公司品牌事业部市场副总经理林启圣以及明星化妆师、NAN BEAUTY创始人春楠做客“人民会客厅”时表示，在文化赋能的时代浪潮下，国货品牌正迎来前所未有的发展机遇，以东方美学为根基，以创新为动力，让世界见证中国文化与经济融合发展的巨大潜力。

谈及“国货崛起”这一备受瞩目的趋势，黄斌表示，凭借强大的自主研发能力和深厚的本土文化底蕴，国货品牌精准把握消费者需求，已然在市场中崭露头角。数据显示，去年“双十一”美妆个护领域中，国货品牌占据了前十名中的三席，彩妆领域更是有四家国货品牌跻身前十，充分证明了国货崛起的力量。

林启圣分析认为，文化自信的增强是国货崛起的根基。中国经济的迅速发展，推动了民众民族自豪感与文化自信的提升，而国家对传统文化的积极传承和发扬，为国货品牌提供了源源不断的创意灵感与丰富的文化内涵。同时，90后、00后等新生代消费者的崛起，对国货品牌的认同感与接受度显著提升，更愿意通过社交媒体分享和推荐国货，形成了强大的传播效应。

此外，市场营销渠道的创新，如直播带货和短视频营销的兴起，也为国货品牌开辟了与消费者直接沟通的新路径，进一步提升了品牌知名度与销量。春楠表示，“国货崛起”不仅是经济发展的表现，更彰显了强大的文化自信。国潮品牌通过将传统文化元素与现代潮流相结合，满足了年轻人对时尚与文化的双重需求，推动了他们选择富有中国元素的国货品牌。

“国货崛起的强劲势头，反映了中国消费者对本土品牌的认同与信赖，国货品牌在文化融入、产品研发和品牌创新等方面取得了显著突破。”春楠表示。

在电商平台助力国货发展的过程中，中免日上展现了其独特的选品标准与创新举措。黄斌介绍道，中免日上秉持“正品、优价、好物”的经营理念，结合中国中免及日上免税行20多年旅游零售经验，在全球范围内优选品牌合作，并建立了直采供应链，确保商品品质和价格优势。同时，通过提升服务质量和拓展会员权益，进一步增强消费者的忠诚度。

黄斌表示，在推广国货品牌的过程中，中免日上采取了多方位的创新措施：在模式创新方面，搭建了国货采购与运营团队，为品牌提供了新入驻的机会；在技术创新方面，利用数据算法实现个性化推荐，精准匹配品牌与消费者需求；在营销创新方面，通过跨品牌合作、综艺节目和明星代言等方式，探索娱乐营销新模式；同时，响应国家政策，推动“国潮出海”业务，助力国货品牌走向全球。

中免日上互联科技有限公司常务副总经理黄斌，毛戈平化妆品股份有限公司品牌事业部市场副总经理林启圣以及明星化妆师、NAN BEAUTY创始人春楠做客“人民会客厅”。 人民网 任峰涛摄

对于如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，林启圣分享了毛戈平品牌的经验。他表示，毛戈平品牌的核心竞争力主要来自于产品力、技术力和服务力这三大优势。在产品上，毛戈平品牌的研发团队凭借极致的追求与匠心，为产品赋予了持久的生命力和创新力，打造出了高光粉膏、鱼子面膜等明星产品；在技术上，毛戈平品牌通过旗下美妆学校培养专业人才，不断提升和巩固品牌的技术水平；在服务上，毛戈平品牌的彩妆师能根据消费者独有的面部结构，提供定制化的妆容与服务。

近年来，东方美以其深厚的文化内涵和历史底蕴吸引着无数人的目光。春楠认为，东方文化深厚且多元，蕴含着丰富的美学元素，如戏曲、古代建筑、图腾、非遗工艺等，这些都能为美妆产品设计与包装提供灵感。将这些传统美学元素与现代审美相结合，不仅可以保留东方文化的韵味，还能吸引年轻消费者的目光，从而提升国货美妆品牌的市场竞争力。

“文化赋能可以帮助国货品牌实现价值的提升。”林启圣从美妆品牌的角度进一步阐述道，以毛戈平品牌与故宫联名推出的“气蕴东方”系列为例，品牌通过对传统文化元素的巧妙解构与创新，融合了东方美学和现代潮流，满足了消费者对文化与时尚并存的需求，增强了品牌的情感共鸣与认同感。

展望未来，春楠表示，随着文化自信的不断增强与自主研发能力的提升，国货美妆品牌在品质、设计、营销等领域已具备与国际大牌竞争的实力。未来，这些品牌有望推出更多具中国特色的高品质美妆产品，走向全球舞台。

黄斌透露，中免日上未来将大力拓展国内自营品牌，计划将国货品牌占比从21%提升至50%，并通过创新采购模式和线上线下联动，推进国货品牌出海。

林启圣也表示，毛戈平品牌将继续坚持高端定位，深化销售网络建设，扩大市场覆盖范围。同时不断推动产品创新，丰富产品品类，并计划推出香水等新品类，以契合国际市场对高品质中国香水的期待，让东方美学绽放更多光彩。

(责编：乔业琼、吕骞)

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