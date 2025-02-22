人民网记者 王绍绍

“这款电动自行车我年前就看中了，对比了许久，刚刚到门店下单了！”家住北京市朝阳区的李阿姨向记者介绍，她在家电卖场买了辆电动自行车，消费券、厂家优惠和以旧换新政策补贴叠加起来省了好几百元。

商务部办公厅副主任、新闻发言人何亚东介绍，截至2月19日24时，汽车报废更新16.9万辆，电动自行车以旧换新64.7万台。受以旧换新政策带动，相关行业保持较快增长势头，今年以来，全国报废汽车回收量同比增长约35%，新能源乘用车零售量同比增速超20%。

此前印发的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新的通知》明确，扩围支持消费品以旧换新，包括享受以旧换新补贴的家电产品由8类增加到12类，实施3类数码产品购新补贴等。

商务部数据还显示，手机等数码产品国补政策实施首月，截至2月19日24时，超2671万名消费者申请手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴。

“2025年以旧换新政策加力扩围，该举措有利于推动家电、数码等产品的升级换代，可以让这些产品进入千家万户。”广东财经大学特聘教授、大湾区双方谈判循环发展研究院院长陈甬军在接受人民网记者采访时表示，由于市场广阔，此次扩围可以提高家电、数码等产品补贴，对于扩大内需有显著作用。

“去旧”减少了“库存”，“换新”释放了需求。

“我的手机用了好几年，运行越来越慢，这次补贴真补贴到我心坎儿上了，我马上到店里换了一台新手机，顺便再给家里父母买了两只监测心率的智能手表。”正在湖北武汉某手机店购物的谭女士告诉记者，国家补贴与厂家优惠叠加，她一共可以节省827元。

“新一轮补贴政策实施以来，我们店的营业额同比增长了260%左右。”该手机店负责人介绍，现在多数消费者会在线上提前了解补贴政策，到线下门店选购时目标性更强，主要会关注4000元至6000元的机型，也就是在国补范围内接近500元最高补贴的产品。

在以旧换新政策引导下，消费需求正从“有没有”向“好不好”转变，当前绿色智能家电广受青睐。

商务部发布数据显示，在2024年以旧换新活动中，超过60%的消费者选择购买新能源汽车，一级能效家电销售额占比高达90%，形成节能量约300万吨标准煤。

“我们家旧空调耗电快，打算趁补贴换台一级能效的，省电又安静！”在北京朝阳区某家电卖场内，正在挑选智能空调的纪大爷对记者说，现在一级能效空调补贴力度更大，算起来一级能效比同功能其他空调更划算，当然要选节能的。

该家电卖场销售经理表示，现在买一级能效产品能享受高达20%的国家补贴，在以旧换新、节能补贴和平台大促的叠加优惠下，部分节能家电商品低至五折。这些商品性能好、使用成本低，自然成为消费者购买首选。

“我们现在还给用户提供旧机免费上门、免费拆卸、免费搬运等送、装、拆、清一体化服务，让消费者实现足不出户换新机。”上述经理介绍，该家电卖场正在完善以旧换新相关服务，真正让老百姓愿意换新，换得舒心。

“目前实施的消费品以旧换新政策仍处于边际效益上升阶段，此次加力扩围也正是为了保持这一增长势头。”陈甬军认为，下一步要关注的重点应该是2025年以后扩大内需的动力转移和接续，要不断提高供给质量，持续释放消费需求，推动经济增长与社会发展。（实习生田可仪对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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