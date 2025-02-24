人民网北京2月24日电 （方经纶）当前，一些地方高额彩礼、大操大办等问题仍较为突出。对此，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，“关键是把群众工作做实做到位，把道理讲清楚，既要坚决对不良风气说不，又要帮着农民想出路、找办法。”

乡村振兴既要塑形，也要铸魂，物质文明和精神文明要一起抓。祝卫东指出，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）围绕进一步加强新时代农村精神文明建设，坚持疏堵结合、标本兼治，提出了有关政策措施。

一方面，抓优质文化供给，繁荣乡村文化。近年来，一些地方在弘扬传承优秀传统文化、组织群众性文体活动、提振农民精神面貌方面，作了很多有益探索。要实施文明乡风建设工程，丰富农村文化产品和服务供给，创新开展群众喜闻乐见的文体活动。

“这方面，政府既不能缺位也不能越位，关键是让农民唱主角，形式和内容要接地气、聚人心，群众乐于参与，才有生命力。”祝卫东表示。

另一方面，抓陈规陋习整治，推进农村移风易俗。《意见》对持续整治人情攀比、大操大办、厚葬薄养、散埋乱葬等突出问题提出了明确要求。祝卫东指出，关键是把群众工作做实做到位，把道理讲清楚，既要坚决对不良风气说不，又要帮着农民想出路、找办法。

祝卫东表示，比如，针对高额彩礼问题，要结合实际拿出约束性规范和倡导性标准，也要加强对农村适婚群体的公益性婚恋服务和关心关爱。群众思想观念、生活方式转变需要有个过程，农村移风易俗要避免用急风骤雨、“一刀切”的办法硬干蛮干，而是要常抓不懈、绵绵用力，德润人心、化风成俗。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经