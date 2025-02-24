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中央财办：肉牛奶牛行业生产经营状况有望好转

2025年02月24日17:54 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （方经纶）去年以来，部分农产品价格低迷，影响农业生产经营效益。当前价格如何？如何防止谷贱伤农、肉贱伤农？在国务院新闻办2月24日举行的发布会上，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东对此作出回应。

“各地和有关部门陆续出台了一系列产业纾困政策，帮助农民和经营主体渡难关。从近期市场走势看，主要农产品价格趋稳，市场预期有所好转。”祝卫东同时表示，有关部门正在采取一揽子措施促进肉牛、奶牛等行业纾困，下一步随着政策持续发力，生产经营状况会有望好转。

祝卫东指出，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）从生产、消费、贸易等方面，打出一套政策“组合拳”，促进粮食等农产品价格企稳回升，保护农民务农种粮积极性。

首先，加大政策支持力度。价格方面，提出“落实稻谷、小麦最低收购价政策”。补贴方面，要求继续稳定耕地地力保护补贴政策。保险方面，降低产粮大县农业保险县级保费补贴承担比例，推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。

同时，《意见》提出今年将拿出更多的“真金白银”加大对粮食主产区和产粮大县支持。“通过这些政策，给农民实打实的支持。”祝卫东说。

其次，着力促进产销衔接。以奶牛养殖亏损问题为例，《意见》明确要求落实灭菌乳国家标准，促进鲜奶消费，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展，促进生鲜乳就地加工转化。同时，加强农产品市场信息发布和预期引导，加强产能监测和调控，促进产业平稳发展。

最后，强化贸易与生产协调。祝卫东表示，我国是全球第一大农产品进口国，农产品进口是减轻资源环境压力、弥补供需缺口、平衡贸易关系的重要途径。但需要把握好进口的节奏和力度，避免冲击国内产业发展。《意见》强调，要完善农产品贸易与生产协调机制，综合施策推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需，防止谷贱伤农、肉贱伤农，维护好农民利益。（实习生徐媛新对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)
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