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中央财办：全国各类返乡入乡创业人员超1200万人

2025年02月24日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （方经纶）“乡村振兴，关键在人。乡村如果留不住年轻人、吸引不了年轻人的话，是很难说振兴的。”在国务院新闻办2月24日举行的发布会上，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀介绍，现在越来越多的青年大学生、城市白领等返乡入乡创业。根据有关部门统计，目前全国各类返乡入乡创业人员超1200万人。

韩文秀指出，“过去我们做‘三农’工作，更多是考虑人往哪里去，而现在还要考虑人从哪里来。”在现代化进程中，人口大规模向城市转移，一些农村出现“空心化”“老龄化”。今后谁来种地、谁来兴村，是中国式现代化进程中需要解决的一个重大问题。

韩文秀表示，随着交通条件更加便利、农村生活环境的改善，农村良好的生态环境、舒适的田园生活、慢节奏的生活、较低的生活成本等因素，成为吸引年轻人的独特优势。越来越多的青年大学生、城市白领等返乡入乡创业，带动了新业态、新模式、新场景不断涌现。“新农人”“农创客”，带着技术和创新而来，带着梦想和热爱而来，为乡村发展注入了新的生机和活力。

为适应该趋势，2025年的中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）对完善乡村人才培育和发展机制进行了部署。重点是坚持本土培养和外部引进相结合。

韩文秀介绍，一方面，注重加强对本乡本土人才的培养，通过加强农民技术技能的培训，推进乡村工匠培育工程等措施，壮大农村各类专业人才和实用人才队伍。另一方面，注重外部人才引进，通过营造良好的创业环境，实施一批基层服务项目等措施，为乡村发展引进一批急需的人才。

“总的就是要用乡村广阔天地的发展机遇来吸引人，用乡村田园宜居的优美环境来留住人，解决好职业发展、社会保障等后顾之忧，让年轻人在农村留得下，发展得越来越好。”韩文秀说。

(责编：方经纶、吕骞)
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