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清华团队推出“安全增强版DeepSeek”

2025年02月24日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）2月23日，清华大学计算机系相关研究团队宣布推出大语言模型RealSafe-R1。该模型基于DeepSeek R1进行深度优化与后训练，在确保性能稳定的基础上，显著提升了安全性，为开源大模型的安全发展与风险治理提供了创新性解决方案。

近日来，国产开源大模型DeepSeek在自然语言处理和多任务推理方面展现了强大的技术实力，但在面对越狱攻击等安全性挑战时仍存在一定局限性。为此，清华团队提出了基于模型自我提升的安全对齐方式，将安全对齐与内省推理相结合，使大语言模型能够通过具有安全意识的思维链分析来检查潜在风险，实现基础模型自身能力的自主进化。

基于该方法，团队对DeepSeek-R1系列模型进行后训练，正式推出RealSafe-R1系列大模型。实验数据表明，RealSafe-R1安全性提升显著，在多个基准测试中有效增强了对各种越狱攻击的抵抗力，并减轻了安全与性能之间的“跷跷板”现象。

据悉，RealSafe-R1各尺寸模型及数据集将于近期向全球开发者开源。

(责编：赵竹青、吕骞)
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