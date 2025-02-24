人民网北京2月24日电 （记者孙博洋）2月17日至21日，2025博鳌健康食品科学大会暨博览会（以下简称“FHE2025”）在海南博鳌举办。

在本届大会上，多位院士专家带来了对行业产业发展以及学术前沿的思考。

中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国表示，预制菜产业要打破发展瓶颈、满足消费者对健康和美味的双重需求，规范化是必由之路。

中国工程院院士、中国海洋大学教授薛长湖表示，当前，保健食品需从“泛功能化”向“医疗级精准化”转变，要针对细分市场进一步丰富产品种类。

北京工商大学教授罗云波表示，近年来，各方协同推动健康食品产业高质量发展，取得了显著成效。进入新发展阶段，人民对美好生活的向往更加强烈，健康消费需求不断释放，健康食品产业肩负重要责任，发展前景广阔。

中国工程院院士、江南大学校长陈卫表示，肠道菌群与人体的营养、代谢、免疫、神经功能密切相关，但其与宿主健康的因果关系尚未明确，进一步研究需要依赖人工智能技术等新的技术手段。

业内人士认为，当前健康食品行业正遵循“向科学要答案、向科技要力量”的宗旨，汲取相关部门、学术界、产业界等各方力量，如今正向着“为广大消费者提供更多优质健康食品”这一目标稳步前行。

据悉，参加本届大会的从业者带来了一线的科研成果。

达能带来了关于“Nuturis 3D脂球的临床效果观察”“酸奶降低 2 型糖尿病风险科学证据”和“蛋白质在运动及锻炼中的作用：概念和未来方向”三项研究成果；赫力昂带来了复合维生素矿物质与眼脑健康的相关研究成果；仙乐健康带来了“抗衰老”领域的研究成果。

分论坛上，中国疾病预防控制中心营养与健康所营养监测室主任王惠君带来了《膳食胆碱/甘磷酸胆碱与中老年人认知功能的关系——基于CHNS的研究证据》专题报告。

(责编：郝帅、吕骞)

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