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金融“活水”润民企：兼顾“输血”与“造血”

2025年02月24日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者黄盛）A股近2/3的上市公司是民营企业，科创板、创业板、北交所约八成公司是民企，新三板约九成是民企，民企再融资、并购重组家数约占全市场的七成……金融支持民营经济发展、解决民营企业发展难题的机制，正在跑出“加速度”。

中国人民银行党委书记、行长潘功胜日前主持召开党委会议，提出要进一步畅通股、债、贷三种融资渠道，加大各类金融资源要素投入，着力解决民营企业融资难融资贵问题，为民营经济健康发展和民营企业做强做优做大提供有力的金融支持。

为切实解决民营企业融资难融资贵问题，上述会议还提出，用好股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定运行；落实落细金融支持民营经济25条各项举措；扩大民营企业债券融资规模，强化民营企业债券风险分担，支持民营企业发行科创债券、绿色债券、资产支持证券等融资工具；健全民营中小企业增信制度，破解民营中小企业信用不足、信息不对称等融资制约；优化产业链供应链金融服务，支持产业链上民营企业便利融资；建立常态化银企交流沟通机制，运用好全国中小微企业资金流信用信息共享平台，畅通服务链条，提升民营中小微企业融资效率。

金融监管总局党委召开会议表示，要保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给，加大民营小微企业的首贷、续贷、信用贷支持力度；为重点民间投资项目搭建银企精准对接平台，充分发挥“支持小微企业融资协调工作机制”作用，落实好无还本续贷政策，加强科技赋能普惠金融，切实提高民营企业融资满足度；用好“白名单”机制，打好房地产各项融资工具的“组合拳”，满足包括民营房企在内的各类房地产企业不同环节、不同阶段的合理融资需求；丰富保险产品体系，稳步推进金融资产投资公司股权投资试点工作，加强和完善对民营企业的综合金融服务；在金融业市场准入方面，一视同仁、公平对待各类所有制企业。

证监会党委书记、主席吴清主持召开党委会，提出要做好民营企业股债融资支持，以服务新质生产力发展为着力点，抓好“科创板八条”“并购六条”等政策落实落地，完善多层次市场体系，加快培育耐心资本，吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大；要积极助力民营企业破解发展难题，配合有关部门化解拖欠民营上市公司账款问题，统筹做好房地产企业融资支持和债券违约风险防控，会同相关方面稳妥处置民营上市公司退市风险，完善市场化重整机制，推出更多典型案例。

对此，南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受记者采访时表示，民营企业的高质量发展需金融体系从“输血”向“造血”功能升级：既要通过工具创新破解融资堵点，更要通过制度设计重构金融机构的激励约束机制。在推动政策细则落地过程中，尤其要在风险定价能力提升、数据基础设施完善等“硬骨头”领域突破，形成“敢贷愿贷、能贷会贷”的长效机制。

“民营企业的高质量发展特别需要金融体系在融资渠道、风险分担、服务适配性等多维度提供针对性支持，核心方向包括多元化融资工具创新、多层次资本市场赋能和长期资金与政策协同机制。”田利辉举例说，针对轻资产科技型民企，完善知识产权评估和交易机制，支持专利、技术成果等无形资产质押融资；在渠道上，要优化股权融资渠道，深化科创板、创业板注册制改革，降低民企上市门槛，鼓励专精特新“小巨人”企业通过IPO或并购重组扩大资本规模。

破解金融机构“不敢贷、不愿贷”难题，田利辉建议，要从激励机制、风险分担、能力建设三方面发力；同时要推动国家融资担保基金与地方担保机构联动，调降民企担保费率，并建立风险分担比例，实现政府性融资担保扩面提效。

也有业内人士建议，在金融机构服务能力上，要针对细分领域培养“产业+金融”复合型人才，提升对民营企业技术路线和市场前景的研判能力，提升服务团队的行业专业化水平；也要运用大数据建模分析民企经营数据，替代传统抵押物依赖，通过金融科技赋能精准风控。

(责编：郝帅、吕骞)
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