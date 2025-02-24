阿里宣布投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施
2025年02月24日14:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （焦磊）随着全球科技竞争加剧，AI和云等基础设施成为业内投资重点。
2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。
数据显示，中国AI产业正经历爆发式增长。根据《中国人工智能计算力发展评估报告》，2024年，中国智能算力市场规模为190亿美元，同比增长86.9%，预计2025年市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；云计算市场同样保持高速增长，根据信通院数据，2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元。
在此背景下，AI大模型训练、自动驾驶、智慧城市等场景对算力的需求呈指数级上升，高性能服务器、智算中心等基础设施成为行业“刚需”。
吴泳铭表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”
(责编：乔业琼、吕骞)
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