人民网北京2月24日电 （记者李栋）记者从农业农村部了解到，当前，全国各地陆续进入春灌春播季节，全国春灌面积已超过1000万亩。

雨水过后，春意渐浓。河南省安阳市内黄县一派春耕春灌的繁忙景象。

“为抢抓春灌用水的关键节点，利用辖区东、西两线完备的灌溉水系，快速将黄河水、卫河水引入境内，让沿线12个乡镇的40多万亩农田春季灌溉更加便利，助力小麦返青生长。”内黄县水旱灾害防御保障中心副主任程国华站在监测点旁，指着缓缓流淌的河水介绍道。

随着气温逐步回升，中原小麦主产区自南向北陆续进入返青期。近日，河南省农业农村厅印发的《关于2025年全省春季麦田管理技术的意见》明确，因墒科学浇灌。

“各地要密切关注降水情况和墒情变化，因苗因墒科学开展节水灌溉，确保春季小麦生长水分需求。”河南省农业农村厅相关负责人表示，对墒情较差且有可能影响小麦正常返青的麦田，要及时补灌，抗旱保苗，保墒防冻；对已经旺长或有旺长趋势的壮苗麦田，若底墒适宜可将浇水时间推迟至拔节期。

夏粮作为全年粮食生产的第一仗，春灌供水是支撑夏粮丰收的重要一环。据了解，目前，黄河流域山西、山东、陕西等省份部分引黄灌区已开机提水开启春灌工作，长江流域灌区正加快农田水利冬修与清淤扫障、水毁工程设施修复等，确保春灌期间输水安全顺畅。

数据显示：截至目前，陕西、江苏、安徽、河南、山东等省200多处大中型灌区已开始灌溉，灌溉面积超过1000万亩，累计灌溉水量近7亿立方米。

(责编：乔业琼、吕骞)

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