打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

主产区进入春灌春播季节 全国春灌面积已超1000万亩

2025年02月24日14:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月24日电 （记者李栋）记者从农业农村部了解到，当前，全国各地陆续进入春灌春播季节，全国春灌面积已超过1000万亩。

雨水过后，春意渐浓。河南省安阳市内黄县一派春耕春灌的繁忙景象。

“为抢抓春灌用水的关键节点，利用辖区东、西两线完备的灌溉水系，快速将黄河水、卫河水引入境内，让沿线12个乡镇的40多万亩农田春季灌溉更加便利，助力小麦返青生长。”内黄县水旱灾害防御保障中心副主任程国华站在监测点旁，指着缓缓流淌的河水介绍道。

随着气温逐步回升，中原小麦主产区自南向北陆续进入返青期。近日，河南省农业农村厅印发的《关于2025年全省春季麦田管理技术的意见》明确，因墒科学浇灌。

“各地要密切关注降水情况和墒情变化，因苗因墒科学开展节水灌溉，确保春季小麦生长水分需求。”河南省农业农村厅相关负责人表示，对墒情较差且有可能影响小麦正常返青的麦田，要及时补灌，抗旱保苗，保墒防冻；对已经旺长或有旺长趋势的壮苗麦田，若底墒适宜可将浇水时间推迟至拔节期。

夏粮作为全年粮食生产的第一仗，春灌供水是支撑夏粮丰收的重要一环。据了解，目前，黄河流域山西、山东、陕西等省份部分引黄灌区已开机提水开启春灌工作，长江流域灌区正加快农田水利冬修与清淤扫障、水毁工程设施修复等，确保春灌期间输水安全顺畅。

数据显示：截至目前，陕西、江苏、安徽、河南、山东等省200多处大中型灌区已开始灌溉，灌溉面积超过1000万亩，累计灌溉水量近7亿立方米。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动健康食品行业发展 业界：向科学要答案、向科技要力量
　　人民网北京2月24日电 （记者孙博洋）2月17日至21日，2025博鳌健康食品科学大会暨博览会（以下简称“FHE2025”）在海南博鳌举办。 在本届大会上，多位院士专家带来了对行业产业发展以及学术前沿的思考。…
金融“活水”润民企：兼顾“输血”与“造血”
　　人民网北京2月24日电 （记者黄盛）A股近2/3的上市公司是民营企业，科创板、创业板、北交所约八成公司是民企，新三板约九成是民企，民企再融资、并购重组家数约占全市场的七成……金融支持民营经济发展、解决民营企业发展难题的机制，正在跑出“加速度”。 中国人民银行党委书记、行长潘功胜日前主持召开党委会议，提出要进一步畅通股、债、贷三种融资渠道，加大各类金融资源要素投入，着力解决民营企业融资难融资贵问题，为民营经济健康发展和民营企业做强做优做大提供有力的金融支持。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部