原标题：以文化建设铸魂 筑高质量发展之基——从湖北实践看国寿寿险培育和弘扬中国特色金融文化之路

随着我国金融业迈向高质量发展新阶段，中国特色金融文化正成为驱动行业进阶的核心动能。从党的二十大擘画金融体制改革蓝图，到中央金融工作会议锚定“文化铸魂”航向，以人民为中心、诚信为本、稳健审慎、守正创新等文化基因正重塑行业生态。作为国有大型金融保险机构，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）深入贯彻落实党中央决策部署，将中国特色金融文化深度融入企业战略与经营实践，以文化软实力赋能行业发展新格局。

中国特色金融文化是弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规等核心价值观的金融文化。它既是金融大国建设发展的历史成就，也是金融强国建设的现实要求，对于提高金融服务实体经济质效、有效防范化解金融风险、提高金融国际竞争力、提升金融软实力具有不可替代的作用。中国人寿寿险公司始终以“服务国家发展大局 守护人民美好生活”为企业使命，其“成己为人 成人达己”的企业文化核心理念与中国特色金融文化的价值取向高度契合。该公司立足金融工作的政治性、人民性，将诚信经营、风险防范、社会责任等要素贯穿于业务全链条，构建了涵盖企业使命、愿景、核心理念的完整文化体系，为高质量发展注入精神动力。

以中国人寿寿险湖北省分公司为例，该公司把中国特色金融文化建设融入经营管理全过程，笃行不怠书写金融文化建设新篇章，奋力开创高质量发展新局面。

诚信筑基：锻造销售铁军的“金字招牌”

“人无信不立，业无信不兴。”诚实守信是保险经营之本。销售队伍身处业务一线，面向千家万户，牢固树立“立诚 守信 感恩 致诚”理念至关重要。中国人寿寿险湖北省分公司在开展传统宣传教育的同时，创新深化诚信文化建设。

加强诚信宣传教育。制定销售人员诚信文化建设活动方案，开辟职场诚信文化墙，设立荣誉榜、警示栏，编写“立诚守信歌”，营造知荣明耻氛围；持续开展“合规教育日”活动，组织销售人员每周学习诚信合规知识。

开展“百强诚信服务标兵”评选活动。成立评选团队，制定评选方案，从年度业绩、信用等级、业务质量、投诉举报及违规查处等多个维度，从2万多名销售人员中，评选出诚实守信、心系客户、实绩突出的100名标兵，通过公司官方微信公众号、柜面、职场等平台广泛宣传，掀起崇尚标兵、学习标兵、争当标兵的热潮。

普惠突围：织密民生保障“防护网”

深刻把握金融的政治性、人民性，深入发展普惠金融，不断提升服务品质。

积极参与多层次医疗保障体系建设。2024年承办大病保险项目13个，覆盖超1000万人，赔付110多万人次，赔付金额近13亿元；积极推进重点地区长期护理保险，中国人寿寿险公司荆门分公司成为荆门市长期护理保险失能等级定点评估机构；稳步发展农村小额保险、学生保险、计生保险等传统普惠保险，大力发展老年人意外险，服务银发经济，积极探索快递小哥、网约车司机等新业态人员保险，2024年合计承保893万人，提供风险保障10163亿元。

坚持以客户为中心，用心打磨“国寿好服务”。深入开展“察民情 办实事”客户大走访活动，党员干部带头走近客户，提供一对一上门服务；持续开展“周六主城区柜面不打烊”服务；推出“长者一键接入人工”专属服务，增设95519方言服务，开设柜面“爱心驿站”，2024年服务长者3万余人次；大力推广中国人寿寿险APP、自助柜员机、“空中客服”、医疗险理赔直付，为客户提供“简捷、品质、温暖”服务。

风控智治：构建风险监测“预警雷达”

防范化解金融风险，是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。中国人寿寿险湖北省分公司始终把防范化解重大风险摆在突出位置。

坚持党委对风险管理工作的集中统一领导，着力强化顶层设计。所有重点风险管理工作、重大风险事项处置，都要经过省分公司党委集体研究、审定，确保风险管理一盘棋。

坚持风险为本，着力强化源头治理。认真分析预判重点风险隐患，制定防范举措，省分公司党委定期听取重点风险隐患跟进、处置情况，构建源头治理、同防共治局面。

坚持问题导向，着力补短板强弱项。紧盯销售风险管理、案防管理工作中的难点、堵点，建立职场风险管理平台，组织所有职场每周开展一次合规培训、一次人员访谈、一次职场巡查、一次异常行为监督；开发销售风险智能预警排查系统，定期对高风险人员、高风险业务进行排查，发现风险及时处置；针对突出问题开展专题调研，剖析成因，有的放矢采取针对性的管控举措，防患于未然。

创新领航：打造产业升级“助推器”

牢记“国之大者”，积极发挥保险经济减震器和社会稳定器功能，扎实做好“五篇大文章”。

着力发展科技保险、绿色保险。坚持以服务实体经济为根本宗旨，主动走访科技企业、战略性新兴产业及绿色产业企业，积极提供一揽子保险产品服务方案，全力为新质生产力保驾护航。2024年，战略性新兴产业企业保险、绿色保险业务规模同比增长超过78%，提供风险保障238亿元。

积极助力乡村全面振兴。专题研究部署乡村振兴工作，选派129名帮扶干部赴92个帮扶点开展工作，持续开展消费帮扶，推动产业帮扶，积极推广涉农保险和乡村振兴保、美好生活系列保险，筑牢因病因灾返贫致贫防线。2024年6月，该公司乡村振兴工作综合评级被省委农村工作领导小组授予最高等级“好”。

合规强基：锻造稳健发展“压舱石”

秉承“合规创价值”理念，从四方面着手构建“不敢违、不能违、不想违”体制机制。

在合规队伍方面，积极探索垂直化管理和“条块管理”相结合的合规管理组织框架，构建“教育、服务、管理、监督”四位一体的合规队伍。

在合规文化方面，建立业务工作会必讲、新员工入职必讲、代理人签约必讲、干部职务晋升提拔必讲、条线培训班必讲、发生违法违规案件必讲的“合规六必讲”机制，将考试考察作为检验合规教育成效的必要环节。

在合规监督方面，认真落实监管要求，针对重点领域、运营管理、内控管理等方面的突出问题，持续深入开展排查整治，推动合规管理三道防线落地生根。

在考核问责方面，将合规管理作为绩效考核的重要指标，合理设置考核因素和指标权重，充分发挥考评“指挥棒”作用；健全完善违规问责机制，定期召开合规管理委员会会议、违规查处工作委员会会议，正风肃纪不停歇，推动人人合规、主动合规的企业氛围。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，金融作为现代经济的核心，正发挥着越来越重要的作用。而金融文化作为金融行业的精神内核，对于推动金融高质量发展、提升金融服务实体经济能力具有重要意义。中国人寿寿险公司表示，将继续坚持金融工作的政治性和人民性，深入推进中国特色金融文化建设，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加创新的举措，努力打造具有鲜明中国特色、时代特征和国寿特色的金融文化体系，为推动金融高质量发展、服务中国式现代化建设作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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