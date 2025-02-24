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贵州仁怀大坝镇：创新基层治理模式 激活治理新动能

2025年02月24日16:30 | 来源：人民网
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近年来，贵州省仁怀市大坝镇坚持把党建引领贯穿基层治理全过程，着力创新“合约食堂、积分管理、普惠金融”基层治理模式，积极构建多元参与、资源融合、服务为民的共建共治共享新格局，激活基层治理新动能。

“合约食堂”树新风。按照政府主导、村“两委”主抓、红白理事会主管、群众主体的原则，拓宽资金来源渠道，因地制宜盘活闲置资源，创办“合约食堂”试点。建立“一户一约”双向承诺机制，村民集体商议合约内容与标准，明确宴席规模、标准及申报程序。倡导婚事新办、丧事简办、余事不办，组织“强组兴村”工作队发放办席倡议书6000余份，移风易俗承诺书签订率100%。

“积分管理”激活力。探索建立“合约食堂+积分制管理”治理机制，细化积分项目，将“合约食堂”与人居环境整治、农村移风易俗专项行动有机融合，扎实开展移风易俗突出问题专项整治，将宴席承办、志愿服务参与情况纳入“净美农家”“文明家庭”评比内容，激发群众自治意识。开展“积分制”以来，评选“净美农家”示范户248户，兑换积分折资35000余元。

“普惠金融”促发展。发挥农商银行地方金融主力军优势，扎实开展“党建+金融”普惠服务，设立“四在农家·和美乡村”专项助贷资金2000万元，将“积分制”与信贷额度有机融合，为群众提供利率优惠，支持项目、经营主体、个体贷款助农。目前，已为665户农户授信7000余万元，累计已提供专项贷款421笔1171余万元，开展普惠金融宣传活动8场次，打通金融支农助农“最后一公里”。（陆正伟 赵林珊）

(责编：曹淼、李源)
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