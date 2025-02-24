人民网北京2月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，截至2月24日，南水北调中线一期工程累计调水量突破700亿立方米，京津冀豫四省市直接受益人口超过1.14亿。

水利部相关负责人介绍，自2014年12月12日南水北调中线一期工程通水以来，水利部加强工程调度管理，强化运行监管，全力保障工程安全、供水安全、水质安全，有效缓解沿线水资源短缺状况，助力经济社会高质量发展。在优化水资源配置方面，工程供水区域不断延伸，受益人口持续增加，中线各受水城市的生活供水保障率从最低不足75%提高到95%以上，工业供水保障率达到90%以上。

中国南水北调集团相关负责人表示，通水十年多来，南水北调中线工程安全平稳运行，水质稳定达到地表水Ⅱ类标准及以上，有效缓解了北方地区水资源短缺问题，受水区因缺水造成的发展制约逐步消减，以“一条调水线”，形成了“一条生态线”，构建了“一条发展线”，社会效益、经济效益和生态效益充分释放。

在北京，南水北调与密云水库实现“握手”，中心城区供水安全系数从1.0提升到1.3，城市副中心等部分新城地区也用上了“南水”，城区用“南水”比例提高至近80%。

在天津，南水北调水供水覆盖16个行政区中的15个，还通过农村饮水提质增效等工程将城市供水向农村延伸，全面提升了2817个村、286.8万农村居民饮水质量。

水利部相关负责人表示，水利部将深入实施《国家水网建设规划纲要》，加快构建国家水网主骨架和大动脉，高标准建设中线后续引江补汉工程，尽快完善南水北调工程总体布局，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

(责编：乔业琼、吕骞)

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