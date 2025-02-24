打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

南水北调中线工程累计调水突破700亿立方米

2025年02月24日21:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月24日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，截至2月24日，南水北调中线一期工程累计调水量突破700亿立方米，京津冀豫四省市直接受益人口超过1.14亿。

水利部相关负责人介绍，自2014年12月12日南水北调中线一期工程通水以来，水利部加强工程调度管理，强化运行监管，全力保障工程安全、供水安全、水质安全，有效缓解沿线水资源短缺状况，助力经济社会高质量发展。在优化水资源配置方面，工程供水区域不断延伸，受益人口持续增加，中线各受水城市的生活供水保障率从最低不足75%提高到95%以上，工业供水保障率达到90%以上。

中国南水北调集团相关负责人表示，通水十年多来，南水北调中线工程安全平稳运行，水质稳定达到地表水Ⅱ类标准及以上，有效缓解了北方地区水资源短缺问题，受水区因缺水造成的发展制约逐步消减，以“一条调水线”，形成了“一条生态线”，构建了“一条发展线”，社会效益、经济效益和生态效益充分释放。

在北京，南水北调与密云水库实现“握手”，中心城区供水安全系数从1.0提升到1.3，城市副中心等部分新城地区也用上了“南水”，城区用“南水”比例提高至近80%。

在天津，南水北调水供水覆盖16个行政区中的15个，还通过农村饮水提质增效等工程将城市供水向农村延伸，全面提升了2817个村、286.8万农村居民饮水质量。

水利部相关负责人表示，水利部将深入实施《国家水网建设规划纲要》，加快构建国家水网主骨架和大动脉，高标准建设中线后续引江补汉工程，尽快完善南水北调工程总体布局，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业新质生产力、南繁硅谷……带你读懂中央一号文件中的这些热词
　　 2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布。细看这份描绘了2025年“三农”工作的任务书、路线图，诸多新词、热词映入眼帘。如何理解这些词汇？一起来看！…
如何推进农村移风易俗？中央财办：要帮着农民想出路、找办法
　　人民网北京2月24日电 （方经纶）当前，一些地方高额彩礼、大操大办等问题仍较为突出。对此，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，“关键是把群众工作做实做到位，把道理讲清楚，既要坚决对不良风气说不，又要帮着农民想出路、找办法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部