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向高竞攀 向新笃行

湖北加快构建以创新为牵引的现代化产业体系（坚定信心，打开改革发展新天地）

本报记者  禹伟良  范昊天
2025年02月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　搬重物、举杠铃、递话筒，走、跑、跳……近日，湖北武汉市洪山礼堂外，10款“湖北造”人形机器人组团秀绝活儿，赢得阵阵喝彩。

　　2024年11月，习近平总书记在湖北考察时指出：“湖北科教人才优势突出、科技创新能力较强，要在推进科技创新和产业创新上开拓进取。”

　　今年2月5日，湖北举行全省加快建成中部地区崛起重要战略支点推进大会，提出“大力实施科创引领战略，整体提升支点的创新策源力”“大力实施产业倍增战略，整体提升支点的产业竞争力”。荆楚大地，一派转型升级壮产业的景象。

　　武汉大学机器人学习算法与软操作实验室内，10多名师生正在对“天问”2号人形机器人开展联调联试：先在电脑上利用仿真软件模拟场景、提升运动性能，再将相应参数部署到真实样机上验证。

　　此前，湖北启动人形机器人整机和零部件突破工程。来自武汉大学、华中科技大学的多个院士团队揭榜挂帅，潜心攻关。

　　“武汉大学刘胜院士团队集中学校11个优势学科资源，聚焦‘大脑、小脑、感知、躯干、四肢’等关键部件攻关。”武汉大学工业科学研究院副教授李淼介绍，“团队正在加紧调试优化，进一步提升机器人稳定行走、机械臂操作、人机交互大模型的性能。”

　　如今，从人形机器人到空天与低空利用，从脑机接口到第四代半导体，25条未来产业新赛道上，是“湖北方阵”加力竞逐的身影。

　　向高竞攀、向新笃行，传统产业同样积极有为。湖北提出加快推进传统产业高端化、智能化、绿色化升级。

　　宜昌市夷陵区龙泉镇，楚能新能源创新科技有限公司智能工厂内，智能机器人手臂来回舞动，一块块锂电池产品陆续下线。

　　“公司创新研发磷酸铁锂、钠离子、固态电池等产品。”楚能新能源董事长代德明介绍，目前工厂正开足马力赶订单任务，确保今年二季度顺利交付海内外客户。

　　以磷化工为支柱产业的宜昌，正全力推动化工产业向产业链、价值链高端迈进，力争今年现代化工新材料产业产值突破1700亿元、精细化工占比达50%，新能源及高端装备产业产值突破900亿元。

　　连日来，襄阳市各大企业铆足干劲、全力冲刺：湖北通桥科技有限公司新开发的新能源桥壳生产线已投入使用，截至2月11日已为比亚迪交付3万余支整体式新能源桥壳；湖北三环锻造有限公司正加速进军乘用车市场，今年2月已接到超亿元订单……当地政企携手加快汽车及零部件、纺织服装、农产品加工等传统产业“老树发新芽”。

　　2024年，湖北高技术制造业增加值同比增长22.7%，数字经济增加值占比超过50%，光芯屏端网、汽车制造、大健康三大产业迈入万亿元级，千亿元产业达19个。

　　“湖北正加快构建以创新为牵引的现代化产业体系。”湖北省委书记王忠林表示，力争今年五大支柱产业全部突破万亿元，过千亿元新兴特色产业达到10个，用3至5年时间，再打造2至3个万亿元级支柱产业，崛起一批世界级创新型产业集群、培育一批世界一流企业，高技术制造业对工业增长贡献率提高到60%以上，依靠创新驱动的引领型发展成为湖北经济的主要形态。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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