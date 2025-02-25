——2025年，中国经济这么干⑧

本报记者 寇江泽 董丝雨

产业向绿，生态向美。绿色发展蹄疾步稳。

习近平总书记指出：“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”

中央经济工作会议将“协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型”作为2025年要抓好的重点任务之一。

《关于建设美丽中国先行区的实施意见》《美丽城市建设实施方案》《美丽乡村建设实施方案》等文件相继印发实施，美丽中国建设“1+1+N”实施体系不断完善；电力碳足迹因子数据发布，供不同主体核算电力生产和消费产生的碳足迹使用，促进产业链、供应链绿色低碳转型；多地推动建设“无废城市”，持续推进固体废物源头减量和资源化利用……

锚定目标，砥砺奋进。今年以来，各地区各部门统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，在以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展道路上稳步前行。

不断厚植高质量发展的绿色底色

近日，生态环境部联合国家发展改革委等部门印发《产品碳足迹核算标准编制工作指引》，加快建立统一规范的产品碳足迹核算标准体系。

“制定产品碳足迹核算标准是建立产品碳足迹管理体系的基石之一。”生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，将会同有关部门推动产品碳足迹核算标准在碳定价、碳排放双控、政府绿色采购等政策措施中广泛应用，保障相关工作落地见效。

绿色低碳发展，正在向纵深推进。

——产业结构、能源结构、交通运输结构等加快调整优化。

河南省郑州市航空港区，比亚迪工厂一派繁忙。“这里每50秒就能下线一台新能源汽车，每3秒就能下线一支动力电池电芯。”郑州比亚迪工厂负责人说。在新能源汽车产业带动下，郑州的汽车年产量历史性突破100万辆大关。

福建省厦门市象屿综合保税区仓库屋顶，光伏发电板紧密整齐排列，为园区提供绿色电力。“我们会根据当日光伏发电量、园区自身办公用电负荷情况等制定运行策略。”海纳特电（厦门）新能源科技有限公司业务区域经理江颖介绍。目前，园区叉车、集装箱堆高机等设备基本实现全电化作业。

——资源节约集约利用水平稳步提高。

机械臂“捡”出固体垃圾，微生物“吃”掉有机污染物……经过一整套流程，原本浑浊的污水变得清澈透明。四川省内江市谢家河再生水厂每天净化大量城市污水，这些再生水除了用于工业循环冷却水，还用于公园景观补水、道路冲洗等，极大提高了水资源利用效率。

以发展“含绿量”提升增长“含金量”，高质量发展的绿色底色不断厚植。站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，我国着力构建绿色低碳循环经济体系，有效降低发展的资源环境代价，持续增强发展的潜力和后劲。我国建成全球最大、最完整的新能源产业链，可再生能源发电装机规模全球最大、发展速度全球最快，新能源汽车保有量占全球一半以上；全国碳市场体系逐步完善，实现对减排主体的全覆盖。

持续深入推进污染防治攻坚

良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。

各地区各部门着力推动生态环境持续改善、全面改善和根本好转，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

——持续深入推进蓝天保卫战。

春节假期后，河北省衡水市武邑县，河北佰特橡胶科技有限公司新厂硫化车间，技术人员正在忙着调试环保设备。“我们刚投资80万元，对硫化车间60余套设备进行升级改造，大大减少无组织排放。”公司总经理高伟说。河北出台政策，完成环保绩效创A的企业，纳入生态环境监管白名单。当地环保部门邀请专家帮助企业制定对标提升方案，指导企业达到评级要求。“目前，我们正在加紧落实各项措施，让新厂尽快达到环保绩效A级标准，释放出全部产能，达产达效。”高伟说。

——加强流域水环境综合治理。

湖北省十堰市张湾区花果街道蔡家村枧堰沟，水车缓缓转动，将河水运送到生物监测池中。“枧堰沟连着头堰水库，是南水北调中线工程核心水源区，保水护水是头等大事。”蔡家村党支部书记、村委会主任蔡青说，监测池里养着水生动植物，对水质十分敏感。蔡家村还安装了2台智慧化监测设备，监测湿地水质、空气质量，连接着市、区环境监测平台，确保发现问题第一时间处置。

——推动固体废物综合治理。

2月8日，江西省鹰潭市月湖区老屋村历史遗留固体废物治理项目现场，项目负责人黎亮正在查看截排水沟施工进度，“老屋村固废是多年前铜矿浮选遗留下的废渣，目前废渣已经清挖，正在修建截排水沟对地表水进行引流，保护边坡的稳定性。今年将复填新土，种草植树，修复环境。”老屋村村民董辉华说：“以前这个地方总是散发着一股难闻的气味。坏土挖走了，消除了我们的担忧。”

坚持精准治污、科学治污、依法治污，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，美丽中国画卷徐徐铺展。

天更蓝了，中国成为全球改善空气质量速度最快的国家。2024年，全国地级及以上城市PM2.5平均浓度为29.3微克/立方米，连续5年稳定达标。

水更清了，全国水环境质量发生转折性变化。2024年，全国优良水质断面比例达到90.4%，首次超过90%，长江干流连续5年、黄河干流连续3年全线水质稳定保持在Ⅱ类。

地更绿了，中国成为全球森林资源增长最多最快和人工造林面积最大的国家。目前，我国森林覆盖率超过25%，森林蓄积量超过200亿立方米，林草年碳汇量达到12亿吨以上。

着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性

推动经济社会发展全面绿色转型，稳定平衡的生态系统是根本基础。

各地区各部门加大生态系统保护力度，因地制宜、科学推广应用行之有效的治理模式，着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

——推动“三北”工程标志性战役取得重要成果。

去年11月底，新疆和田地区于田县万花园防沙治沙区，随着最后一枝玫瑰花苗栽入沙土，环绕塔克拉玛干沙漠边缘全长3046公里的绿色阻沙防护带全面锁边“合龙”。

“开展塔克拉玛干沙漠边缘锁边工程，阻沙护路、阻沙护城，为当地经济社会发展提供坚实保障。”新疆维吾尔自治区林草局副局长朱立东说。

一片片绿色不断延伸、扩展，祖国北疆绿色长城更加牢固。2024年，“三北”工程全年安排重点项目287个，完成各项建设任务超5700万亩。今年，“三北”工程已储备项目400个，148亿元中央资金已提前下达。

——“沙戈荒”新能源基地加快建设。

在内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县，蒙能160万千瓦光储+生态治理项目已成功并网发电。光伏板间的草方格内，栽种着梭梭等固沙苗木，待到长成后，根系上可接种肉苁蓉，发展中药材产业。“‘板上产绿电、板间长绿草、板下生绿金’的融合模式，将实现新能源开发、生态修复和产业发展一举三得。”磴口县防沙治沙局党组书记、副局长韩应联说。

国家林草局有关负责人表示，要以“三北”工程六期规划为蓝图，全面推进“三北”工程攻坚战向纵深发展。

——实施生物多样性保护重大工程。

2月初，位于云南省迪庆藏族自治州的香格里拉国家公园候选区，西南林业大学国家高原湿地研究中心专职副主任田斌背着监测设备，细数越冬鸟类数量，“经过多年生态保护，来香格里拉越冬的黑颈鹤等鸟类种群数量持续增加。”

全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，目的之一就是保护生物多样性。国家林草局自然保护地管理司司长张利明表示，将切实巩固提升第一批国家公园建设成果，积极推进新的国家公园创建、设立等相关工作。

目前，我国正在编制《生物多样性保护重大工程实施方案》。国家林草局有关负责人表示，将以拯救海南长臂猿、兰科植物等重点濒危物种为目标，推动濒危物种野外种群复壮，全链条促进生物多样性保护。

以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化，万里河山将越发多姿多彩，绿水青山将永续造福人民、泽被子孙。

（本报记者史自强、张枨、张驰参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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