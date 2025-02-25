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消费品“以旧换新”，能落着实惠吗？（读者点题·共同关注）

本报记者 王 珂 原韬雄
2025年02月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家搞“以旧换新”，政策挺好，但也有一些“吐槽”，有人担心商家会不会先涨价后打折，成为“鸡肋”。“以旧换新”能落着实惠吗？

　　——人民网网友15****1

　　

　　网友的问题，既表达了对消费品以旧换新政策效果的肯定，也反映了对政策实施过程中的一些担忧。

　　“以旧换新”能落着实惠吗？得用数据说话。

　　先来看一个“换新账单”：春节假期，一名消费者在北京朝阳区一家商场购买了智能冰箱和一级能效空调，政府补贴加店铺补贴，共优惠2000多元，可谓“真金白银”。

　　当下，家里有换新需求的消费者不在少数。汽车、家电、家装厨卫等耐用消费品，随着使用年限的增长，无论是在产品功能方面，还是在需求升级方面，更新的必要性都越来越大。

　　商务部发布的数据显示：2024年，全国汽车以旧换新超过680万辆，超3600万名消费者购买8大类家电以旧换新产品超过5600万台，家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件，电动自行车以旧换新超过138万辆。

　　积少成多，聚沙成塔，以旧换新惠及越来越多消费者，让人们对美好生活的向往变为现实。

　　关于网友提到的担心商家“先涨价后打折”问题，相关部门早已明确，畅通消费者举报投诉渠道。对不履行价格承诺、“先涨价后打折”、套取补贴资金的经营主体，会第一时间取消其参与活动资格，并追缴国家补贴资金。

　　提升以旧换新体验，“新招不断”。在一些电商平台，从旧品回收、新品选购到补贴申领再到新品送装，消费者只需在手机上操作，就可以完成全流程，便捷、高效、实惠。

　　那么，对当下和未来的中国经济来说，“以旧换新”又有啥实实在在的利好？

　　一家重庆新能源汽车企业的销售负责人介绍，以旧换新政策对汽车销售的拉动作用非常明显。政策实施以来，到店咨询和购买新车的消费者明显增多，企业销量实现大幅增长。

　　消费品以旧换新中，高技术、高能效产品备受青睐。2024年，汽车以旧换新中，换购新能源车的比例超过60%，超过660万辆老旧汽车更新为新能源汽车或者节能型汽车。

　　再以家电以旧换新为例，一级能效产品销售额占比超过90%，带动高能效等级和智能家电零售额连续4个月超两位数增长；家装厨卫以旧换新中，智能坐便器、扫地机器人、智能门锁等智能家居产品换新近1000万件。

　　需求端的爆发，带动相关产业在高端化、智能化、绿色化的“新赛道”上加速前行。

　　值得一提的是，以旧换新坚持内外一致、高度开放，外商投资企业积极参与、同等受益。商务部数据显示，汽车以旧换新销量中，外资品牌新车占比约35%。受此带动，外资车企销量显著回升。家电以旧换新销售额中，8大类家电产品外资品牌占比超过16%。

　　扩围加力，一视同仁。展现自信和胸怀，也展现坚定不移推进对外开放的决心。

　　如果把消费比作经济的活水，以旧换新就像是开闸的阀门，让经济发展更加充满活力和生机。2024年，消费品以旧换新带动相关产品销售额超过1.3万亿元，拉动消费成效显著。

　　消费有活力，企业有订单，老百姓的收入才有保障，未来的消费更有底气。有了需求与供给的良性互动，经济就能更好循环起来，为高质量发展夯实基础。

　　这样看来，消费品以旧换新，不是权宜之计，而是“四两拨千斤”的战略之举、长远之策。既提振消费、又带动生产，既带来生活品质的“焕新”，又带来发展质量的“焕新”，最终坚定对中国经济的信心。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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