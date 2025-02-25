我国海洋经济总量首超十万亿元
2025年02月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月24日电 （记者刘诗瑶）记者2月24日从自然资源部获悉：初步核算，2024年全国海洋生产总值达105438亿元，首次突破10万亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%，呈现强劲发展势头。
海洋传统产业平稳较快发展。海洋渔业现代化建设加快推进，海洋水产品稳产保供能力持续提高；海洋油气资源保供能力持续增强，海洋原油、天然气产量比上年分别增长4.7%和8.7%；海洋船舶工业持续快速增长，新承接海船订单量、海船完工量和手持海船订单量连续多年居全球首位。
海洋新兴产业不断培育壮大。海洋工程装备制造业持续回暖，新要素、新动能驱动产业转型升级，装备关键核心技术不断突破，增加值比上年增长9.1%；海洋电力业保持快速增长态势，海上风电发电量比上年增长28.2%，深远海风电有序拓展，潮流能、波浪能等海洋能研发稳步推进。
《 人民日报 》（ 2025年02月25日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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