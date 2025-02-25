打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国海洋经济总量首超十万亿元

2025年02月25日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月24日电  （记者刘诗瑶）记者2月24日从自然资源部获悉：初步核算，2024年全国海洋生产总值达105438亿元，首次突破10万亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%，呈现强劲发展势头。

　　海洋传统产业平稳较快发展。海洋渔业现代化建设加快推进，海洋水产品稳产保供能力持续提高；海洋油气资源保供能力持续增强，海洋原油、天然气产量比上年分别增长4.7%和8.7%；海洋船舶工业持续快速增长，新承接海船订单量、海船完工量和手持海船订单量连续多年居全球首位。

　　海洋新兴产业不断培育壮大。海洋工程装备制造业持续回暖，新要素、新动能驱动产业转型升级，装备关键核心技术不断突破，增加值比上年增长9.1%；海洋电力业保持快速增长态势，海上风电发电量比上年增长28.2%，深远海风电有序拓展，潮流能、波浪能等海洋能研发稳步推进。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业新质生产力、南繁硅谷……带你读懂中央一号文件中的这些热词
　　 2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》正式发布。细看这份描绘了2025年“三农”工作的任务书、路线图，诸多新词、热词映入眼帘。如何理解这些词汇？一起来看！…
如何推进农村移风易俗？中央财办：要帮着农民想出路、找办法
　　人民网北京2月24日电 （方经纶）当前，一些地方高额彩礼、大操大办等问题仍较为突出。对此，中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东在国务院新闻办今日举行的发布会上表示，“关键是把群众工作做实做到位，把道理讲清楚，既要坚决对不良风气说不，又要帮着农民想出路、找办法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部