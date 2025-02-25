进出口占我国外贸总值比重升至55.5%

本报北京2月24日电 （记者欧阳洁）记者从海关总署获悉：2024年，我国外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量创历史新高。民营企业进出口24.33万亿元，同比增长8.8%，占我国外贸总值的比重提升至55.5%。

据介绍，2024年，民营企业创造“三个首次”。第一个首次，是有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家，达到60.9万家，持续为外贸发展注入新生力量。第二个首次，是首次成为我国高技术产品的最大进出口主体。民营企业进出口高技术产品同比增长12.6%，占我国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%；其中，船舶等高端装备出口、半导体制造设备等专用装备进口都实现了20%以上的增长。第三个首次，是占我国消费品进口比重首次超过50%，同比提升2.8个百分点至51.3%，其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成。

与此同时，外商投资企业进出口呈现出“两个向好”。首先是走势向好，去年进出口12.8万亿元，同比增长1.5%，其中下半年增速较上半年加快2.5个百分点。其次是信心向好，去年11月1日起，我国制造业领域外资准入限制措施全面取消，将助推外资企业加快融入我国产业链。全年看，有更多的外资企业在海关注册备案，有进出口记录的企业数量较上年增加了1600多家，达到8.2万家。此外，国有企业继续做好维护经济与市场平稳运行的“稳定器”，进出口6.61万亿元，在粮食、能源等大宗商品进口中发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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