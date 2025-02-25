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药品追溯码归集超200亿条

接入超95%的定点医药机构

2025年02月25日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月24日电  （记者孙秀艳）记者从国家医保局获悉：全国医保系统积极推进药品追溯码监管应用，截至2月22日，国家医保信息平台累计归集追溯码219.36亿条，覆盖31个省份和新疆生产建设兵团。药品追溯码已接入88.9万家定点医药机构，占定点医药机构总数的95.6%。

　　药品追溯码是每盒药品的唯一“电子身份证”。国家医保服务平台APP“医保药品耗材追溯信息查询”功能近日上线，购药者只需扫描药盒上药品追溯码，即可获取详细的药品销售信息。

　　2024年4月以来，国家医保局开展信息采集工作，推进药品追溯码监管应用，通过大数据和智能监管手段，查处了一批倒卖药品、串换药品等违法违规行为。

　　国家医保局相关负责人表示，将加快推进医保基金智能监管子系统的建设应用，实现监管关口的前移，规范医保基金使用行为。同时，持续鼓励和指导定点医药机构用好智能监管系统，从源头上减少违法违规问题的发生。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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