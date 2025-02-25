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新能源汽车“出海记”（在现场·看信心）

本报记者  沈文敏
2025年02月25日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　上海外高桥海通码头堆场上，排列有序的国产汽车等待出海。
　　本报记者 沈文敏摄

　　长江口的上海外高桥海通码头，是我国最大的汽车出口码头之一。

　　2月24日上午，海通码头3个泊位“三船同靠”，以“江海联运”助力中国汽车进出口。采用“江海联运”方式出口的汽车先“乘坐”长江驳船顺流而下，到达海通码头后再“换乘”外贸滚装船远赴海外。

　　在海通码头，场区内可容纳4万辆车的堆场上，各种颜色的汽车首尾相接，排得满满当当，等待安排上滚装船“出海”；场区外，装满汽车的平板车正源源不断驶入；泊岸边，一辆辆汽车正被装载到滚装船上……这里24小时全天候作业。

　　国产汽车尤其新能源汽车忙碌出口的场景，在海通码头已成常态，叠加了出口车辆集中到港、滚装船运力不足等因素，码头堆场资源紧缺情况日益凸显。

　　提升堆场存储能力，成为码头保障国产汽车出口稳步增长面临的主要挑战。

　　“海通码头目前可通达全世界131个国家和地区的289个港口。”海通码头运营部当班经理李鸣告诉记者，海通码头拥有一体化智能管控系统。通过这套系统，工作人员能够锁定车辆所在的码头场位，进一步提高发车时效。随着新能源汽车的蓬勃发展，码头的作业量也突飞猛进，单日的作业量在7000辆以上。

　　来自安徽淮北的牛远征是海通码头运营部的一名滚装司机，小伙子在这里干了近10年，工作得心应手，他见证了近年来中国汽车进出口的发展历程：“最初主要是进口车抵港，近几年是大量国产车出口，现在国产新能源汽车在出口中所占比重不断上升。”

　　在船舱内，车与车之间左右间隔仅10厘米，前后间隔30厘米，所以对滚装司机的身材有严格要求。工作人员头戴不同颜色的帽子：白帽子是送车驶入船舱的；红帽子负责接管车辆倒库，把4个车轮与甲板绑扎固定；黄帽子则指挥车辆定位。大家各自分工明确，衔接有序，只为在船上装载尽可能多的车辆。

　　海通码头所在的上海外港口岸，是全国最大的整车进出口口岸，因具有区位好、航线多、运输便利、码头滚装作业质量高等优势，正吸引越来越多车企在外港口岸出口汽车。海通码头3个港区2024年吞吐量全年增幅近15%。

　　上海外高桥港区海关查验九科科长陈佳介绍，在口岸通关环节，他们进一步优化企业进出口信用管理制度，开辟“绿色通道”，大力推行提前申报、运抵验放等改革创新举措。同时发挥一站式服务优势，精准对接码头、船代、车企代理等，提前科学配置通关服务资源，提高车辆通关效率，持续提升口岸智慧化、信息化监管能力，保障国产汽车出口零等待、零延时。

　　2024年，外港海关共计监管滚装出口汽车129.8万辆，同比增长26.6%，其中出口新能源汽车50.1万辆，同比增长38.5%，占出口总量的38.6%。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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