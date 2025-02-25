本报大连2月24日电 （记者胡婧怡）2月24日，东北地区规模最大的跨海大桥工程长海跨海大桥项目在辽宁大连正式启动。该项目是507国道的重要组成部分，全长25.5公里，其中跨海段长约19公里，由大连市长海县大长山岛鸳鸯港东侧入海，横穿里长山海峡，在大连市普兰店区皮口港东侧登陆。

据了解，该项目总投资约79亿元，是我国在建投资规模最大的陆岛公路项目，也是东北地区首个采用政府和社会资本合作新机制建设的跨海大桥。全线运用现代化施工工艺和绿色低碳新技术，采用一级公路技术标准，计划2029年建成通车。

长海跨海大桥项目地处高纬度的黄海海域，冬季寒冷，施工周期每年只有8个月左右，海域最深处达43米，海底的地质条件比较复杂，对工程建设带来不小挑战。为此，项目施工方将在建设中应用一体化智能平台、智慧梁场、智能架设装备等全新模式和技术。

长海县是我国唯一海岛边境县，受潮汐、大风、大雾等自然因素限制，海运每年有60多天无法通航，即使在通航期间，也只能在白天的有限时段通行。长海跨海大桥建成后将彻底改变长海县“朝发夕至、看天出岛”的交通困境，进一步完善国家公路网布局、实现陆岛快速连通、改善海岛居民生活条件、带动海岛经济快速发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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