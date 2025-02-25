全面推动“强区促镇带村”，加力提速“百千万工程”

本报记者 胡 健 程远州

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培育特色产业，激发新的经济增长点；提升公共服务，补齐基础设施短板；创新帮扶形式，推动区域产业转移……依托广东省实施的“百县千镇万村高质量发展工程”，广州积极促进城乡融合，推动区域协调发展，打造共同富裕美好图景。

群山苍翠，飞瀑入林，特色民宿沿湖而建，旅游巴士来回穿梭——这是广东省广州市增城区派潭镇上九陂村，曾经遍地废弃矿坑的“采石村”，如今成了游客如织的“中国美丽休闲乡村”。

时尚美妆、生物医药、医疗器械等健康产业汇聚，地铁、学校、医院等生活配套一应俱全——这是广州市白云区钟落潭镇，昔日杂乱无章的村级工业园，蝶变为宜居宜业的现代化产城。

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从2022年底开始，广东部署实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”），奋力推动城乡区域协调发展。作为省会城市，广州把“百千万工程”作为“二次创业”再出发的“头号工程”和拓展高质量发展战略纵深的重要载体，全面开展“强区促镇带村”行动。

锻造发展“潜力板”，激活经济增长新动能

在推进“百千万工程”中，广州紧紧围绕产业发展布局谋篇，坚持“一区一策”“一镇（街）一方案”，拥有广袤农村的白云、花都、增城、从化等区，落地重大项目、培育特色产业，打造城乡融合发展示范区。

白水仙瀑布飞流直下，流溪河水清澈蜿蜒，增江以山水为墨勾勒出一条绵延40公里的画廊……在环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区广州片区，一幅幅美景让慕名而来的游客流连忘返。

作为广东省推动区域协调发展的重大行动，环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设范围覆盖广州市从化区和增城区以及惠州市博罗县和龙门县。围绕打造大都市生态优势地区的目标，广州片区将实施重点项目140多个、总投资超2000亿元。

因地制宜、各展所长。广州在产业园区众多的黄埔、番禺、南沙等区，打造产城融合发展标杆区；在处于中心城区的越秀、海珠、荔湾、天河等区，则打造老城市新活力引领区。

围绕打造“万亩千亿产业平台”，广州分类推动市特色标杆工业园区建设、低效工业园区改造提升、村镇工业集聚区更新整治，打造一批引领型产业集聚区、支柱型产业园。

在推进“百千万工程”中培育新的经济增长点，广州产业发展不断向新、向绿、向强——天河区、黄埔区入选全国百强区“十强”；海珠琶洲人工智能与数字经济试验区入选全国城市全域数字化转型典型案例；白云化妆品产业集群、番禺国际时尚纺织服装产业集群入选国家级中小企业特色产业集群……

抓住改革“牛鼻子”，推动城乡融合发展

在从化区鳌头镇，昔日分散破碎、时有撂荒的耕地，已被改造为约7000亩的连片高标准农田；原本旧厂旧房扎堆的街道，如今成了旧墟风情街。

鳌头镇万亩良田示范项目工作专班副主任陈亿介绍，通过构建联农带农利益联结机制，已带动该项目区域村集体年平均增收15万元以上，村民平均年增收3000元以上。

从化区分类探索“全域+城乡融合”“全域+园区开发”“全域+城市功能提升”“全域+生态修复”等模式，将1.73万公顷土地及自然资源优化整合，打造出生态优、产业兴、生活好的农文旅三产融合发展区。

在推进“百千万工程”中，广州紧紧抓住改革“牛鼻子”，持续深化诸如“全域+”等首创性、引领性、集成式改革，着力破除城乡二元结构，促进城乡发展空间集约利用、生产要素有序流动、公共资源均衡配置、基本公共服务均等覆盖。

在白云区，借助农村产权“AI大脑”，农村集体资产“家底”一目了然，全区166个经济联合社均实现年收入超100万元。

越来越多的年轻人选择回到乡村大展身手。在增城区，90后全国人大代表沈燕芬就是这样一名“新农人”。她不仅会开拖拉机、插秧机，还能操作无人机播种洒药，更懂得品牌营销。依托农业装备和种植技术，沈燕芬带领团队打造“增城丝苗米”品牌，让产品从原产地直达城市居民的餐桌。

以改革为城乡融合破局蹚路，还体现在补齐基础设施和公共服务设施短板上。

广州全市近70%的面积为老旧城区、城中村、城乡接合部、农村。2024年，广州出台城中村改造条例，52个城中村改造项目纳入国家计划，开工改造老旧小区523个；鼓励多方主体参与，建立健全“颐康中心+长者饭堂+敬老院+N个村级站点”4点联动的镇村养老服务网络，目前全市建设长者饭堂1386个，农村敬老院照护型床位占比达91%，医养结合服务覆盖率达100%。

奏响共富“协奏曲”，引导全社会力量广泛参与

在花都区赤坭镇蓝田村，3层新型农房让村民对“未来乡村”有了感知。“我们采用模块化集成方式，仅用2个月就建好了房子，屋顶布设了光伏板，屋内配备了智能家居。”中建四局新型农房试点项目经理徐继安在现场演示，一声“我回来了”，屋内灯光、空调随即启动。

在黄埔区龙湖街道迳下村，由中建科技集团研发建造的低碳智能新型农房已建成282栋，通过“光伏+储能”，村民年用电成本下降60%。

广州创新建立纵向支持、横向帮扶、内部协作相结合的新型帮扶协作机制，深入实施“千企帮千镇、万企兴万村”行动。

在从化区温泉镇南平村，昔日的荔枝种植村，如今成了“网红民宿村”。市属国企珠江实业集团与村集体合作，将闲置小学校舍和村委会旧址改造成南平客栈，挖掘“山、泉、林、溪、石”等生态资源，让农业村吃上了“文旅饭”。

“现在村里有自营的民宿40间、农家乐23间、特产店和摊位共41家，春节期间日均客流量超2000人次。”南平村党支部书记、村委会主任张国华说，通过探索“公司+村集体+农户”一体化利益联结机制，2024年南平村人均收入超过4万元。

紧紧围绕产业协作，广州携手梅州、湛江、清远3市及肇庆的5县（市）融入“百千万工程”一盘棋。一方面将广州产业优势与帮扶地区的资源优势相结合，打造市县两级产业园，助力当地培育特色产业，实现产业有序转移、协作地区良性发展；另一方面帮助协作地区在穗建立67个合作基地，让企业以更低成本享受“大湾区服务”，共享大湾区市场和海外市场。

累计引进772个项目、总投资超过2000亿元，在位于清远市的广清经济特别合作区内，现代化的工厂如雨后春笋般成长。目前，广清产业园已初步形成智能制造（智能家居、汽车零部件制造）、新材料、高新现代农业和生物技术、食品加工和美妆等产业集群，成为粤港澳大湾区产业转移的主要落点之一。

投入7000余万元帮扶资金，签订帮扶协议27份，引导5家企业、21个项目成功落地——在湛江市麻章区，广州市白云区对口帮扶协作工作组组长黎妮列出一份成绩单。“我们将麻章富贵竹、太平蒲草、海鲜水产、湖光岩等特色产品和农文旅品牌推向粤港澳大湾区，进一步招商引资，为当地产业发展筑牢基础。”黎妮说。

2024年，广州共拨付财政帮扶资金38.12亿元，以真金白银推动“造血式帮扶”；广清、广梅、广湛共建产业园实现规上工业总产值405.76亿元，持续保持两位数增长。

坚持“帮扶”与“协作”结合、“输血”与“造血”并重、“硬件”与“软件”共建，广州正在蹚出一条区域共同富裕之路。

（方晴、万娟参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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