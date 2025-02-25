本报北京2月24日电 （记者王洲）记者日前从北京海关获悉：2024年，北京地区民营企业外贸规模首破4000亿元，较上年增长11.9%，连续15年保持增长。地区有进出口实绩民营企业首次突破1.5万家，占比首次突破八成。民营企业出口规模对地区出口增长的贡献首超国有企业、外商投资企业。

“北京地区民营企业进出口创新含量、绿色含量进一步提升。”北京海关相关负责人介绍。其中，医药材及药品、半导体制造设备、集成电路等高新技术产品进出口1941.1亿元，增长23.2%，占地区同类商品进出口总值的36.2%，比重较上年提高4个百分点。风力发电机组、锂离子蓄电池、光伏产品等绿色低碳产业出口增长120.5%，占地区同类商品出口总值的59.5%，比重较上年提高10.8个百分点。

值得一提的是，2024年北京地区民营企业出口自主品牌商品570.8亿元，较上年增长51.7%，连续3年保持增长，占地区自主品牌出口总值的比重首次突破两成至25.1%。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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