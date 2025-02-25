中央一号文件部署深化农村改革——

本报记者 廖睿灵

浙江省宁波市镇海区九龙湖镇聚焦农业高质量发展，集中培育水稻、瓜果、蔬菜等优质种苗，有效提升农业生产效率。图为早春时节，工作人员在镇海区九龙湖镇种苗培育基地管护菜苗。

胡学军摄（新华社发）

近年来，河南省南阳市持续打造智慧、节水、高效、高产农田，助力农业增效、农民增收。图为二月二十四日，智能平移式喷灌机在南阳市宛城区茶庵街道的高标准农田进行灌溉作业。

高 嵩摄（人民视觉）

日前，《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革、扎实推进乡村全面振兴的意见》即2025年中央一号文件公布。2月24日，国务院新闻办召开新闻发布会，解读中央一号文件相关内容。

中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在会上表示，今年中央一号文件既着眼当前，部署2025年“三农”工作中必须抓紧抓好的一些要事实事；也放眼长远，着力健全推进乡村全面振兴长效机制。“我们相信，通过深入贯彻落实中央一号文件，一定能够实现农业增效益、农村增活力、农民增收入，不断开创‘三农’工作新局面。”韩文秀说。

增强重要农产品供给保障能力

韩文秀介绍，今年中央一号文件在稳定“三农”工作部署总体格局基础上，将深化农村改革贯穿全篇，总体框架可以概括为“两个持续、四个着力”。

“两个持续”，即持续增强粮食等重要农产品供给保障能力、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。这是推进乡村全面振兴的底线任务，必须始终守住守牢，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫。“四个着力”，即着力壮大县域富民产业、着力推进乡村建设、着力健全乡村治理体系、着力健全要素保障和优化配置体制机制。这些是推进乡村全面振兴的重点任务。

这些年，中国粮食连年丰收，2024年粮食产量首次突破1.4万亿斤。为何中央一号文件还要强调持续增强粮食等重要农产品供给保障能力？

韩文秀表示，中国粮食生产在一定程度上还是靠天吃饭，粮食需求还在不断扩大。“我国粮食总体上不是供大于求，而是仍然处于供求紧平衡状态。今年中央一号文件继续把确保国家粮食安全摆在首要位置，强调要持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，牢牢把握粮食安全主动权，把我们的饭碗端得更稳更牢。”韩文秀说。

从具体措施看，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，一要稳面积、增单产两手发力。二要强化农业科技和装备支撑，因地制宜发展农业新质生产力。同时，要构建多元化食物供给体系。此外，中央一号文件还提出，要健全粮食和食物节约长效机制，持续推进全链条节粮减损，形成节约粮食、反对浪费的社会风尚。

建立健全常态化帮扶制度机制

巩固拓展脱贫攻坚成果，防止出现规模性返贫致贫，这是“三农”工作的底线任务。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，帮扶政策将如何向常态化转型？韩文秀介绍，中央一号文件部署了几方面工作。

——提升防止返贫致贫监测帮扶效能。监测方面，要加强工作统筹和信息共享，提高监测效率，同时避免加重基层负担。帮扶方面，要强化帮扶措施的针对性、实效性，根据困难的类型，分类落实好社会救助兜底保障政策以及产业帮扶、就业帮扶等开发式帮扶措施，确保稳定消除返贫致贫的风险。

——健全帮扶资产长效管理机制。中央一号文件提出，要建立统一的资产登记管理台账，健全资产形成、确权移交、管护运营、收益分配等全程监管制度，明确谁来管、管什么、怎么管，确保经营性资产保值增效、公益性资产持续发挥作用。

——研究制定过渡期后帮扶政策体系。“过渡期结束之后，帮扶政策不会‘急刹车’，而是要分类加以完善，建立健全常态化帮扶的制度机制。”韩文秀说。中央一号文件提出，要统筹建立农村防止返贫致贫机制和低收入人口、欠发达地区分层分类帮扶制度。对于农村低收入人口，重点是统筹开展农村低收入人口及防止返贫致贫对象的识别监测，强化对有劳动能力的农村低收入人口的开发式帮扶，加强社会救助兜底保障，注重激发内生动力，增强“造血”功能。对于欠发达地区，重点是促进这些地区振兴发展，有针对性地加大政策倾斜的力度，通过东西部协作、定点帮扶等机制给予差异化支持，让欠发达地区在现代化进程中逐步赶上来。

保护农民务农种粮积极性

今年中央一号文件从生产、消费、贸易等方面，打出一套政策“组合拳”，促进粮食等农产品价格企稳回升，保护农民务农种粮积极性。

一方面，加大政策支持力度。价格方面，落实稻谷、小麦最低收购价政策，在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动稻谷托市收购，加大小麦、玉米收储力度，促进大豆销售和加工转化，稳定市场价格，防止出现卖粮难。补贴方面，继续稳定耕地地力保护补贴政策，完善玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。保险方面，降低产粮大县农业保险县级保费补贴承担比例，推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。同时，今年将扩大产粮大县公共服务能力提升行动实施范围，启动实施中央统筹下的粮食产销区省际横向利益补偿机制。

另一方面，着力促进产销衔接。打通市场需求“最后一公里”，破除产销堵点卡点，着力稳预期、稳价格、稳市场。比如，针对奶牛养殖亏损问题，明确要求落实灭菌乳国家标准，促进鲜奶消费，支持以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展，促进生鲜乳就地加工转化。

同时，强化贸易与生产协调。中央一号文件强调，要完善农产品贸易与生产协调机制，综合施策推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平，稳定市场供需。“目前，有关部门正在采取一揽子措施促进肉牛、奶牛等行业纾困，下一步随着政策持续发力，生产经营状况会有望好转。”中央财办副主任、中央农办副主任祝卫东说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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