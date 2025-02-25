“未来之城”人口持续增长的背后——

近日，河北雄安城际站项目建设工地塔吊林立，机器轰鸣，一派繁忙景象。建设者们抢抓时间，确保工程按期完工。图为建设者正在加固钢筋。

孙立君摄（人民视觉）

“每天早晨步行五分钟，把孩子送到家附近的幼儿园，然后再步行十多分钟就到办公室。”中电信数字城市科技有限公司的贾梦霜对现在的工作生活很满意。

贾梦霜2021年底从北京到雄安新区工作，她见证着这里的日新月异。近两年，她的爱人、公公也陆续到雄安新区工作定居。去年国庆前夕，她和家人搬进了在雄安新区的新家。

她所在的公司位于雄安新区启动区的互联网产业园，已有600多人进驻办公。站在公司办公楼平台环顾，隔壁的中国星网总部已经迁驻办公，不远处的中国中化大厦和中国华能总部，已经封顶装修。

贾梦霜一家是雄安新区人口流入的一个缩影。作为北京非首都功能集中承载地，雄安新区自2017年4月宣布设立以来人口持续增长，2024年底雄安常住人口达136.07万人，显示出“未来之城”的人才聚集力。

近八年来，这里从无到有，从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，逐渐成为干事创业的热土。

为方便疏解单位员工落户，雄安新区公安部门设立多个疏解专户。雄安新区容城县公安局容城镇派出所户籍民警王梦璠说，他们设置了咨询专线，每天不停接听解答各类问题。从目前落户的情况看，迁入户口的人员户籍地来自全国各地，丰富了雄安的人才结构。

对于在雄安新区已有合法稳定就业并居住的非雄安户籍人员，还可以选择积分落户。雄安新区公共服务局就业创业组工作人员马梦月说，积分落户属于基础保障政策，涵盖人员范围大。在此基础上也有特殊优惠，比如北京非首都功能疏解转移的单位人员申请积分落户的，在京期间连续缴纳社保年限、连续居住年限在雄安累计计算，彰显“京雄同城化”。

雄安新区2023年11月制定出台关于打造创新高地和创业热土聚集新人才的若干措施，推出了顶尖人才、青年人才等各类人才引进及重大平台落地奖励等16条政策措施。

其中，在吸引优秀青年人才到雄安就业创业方面，高校优秀应届毕业生来雄安参加应聘考试免费入住“人才驿站”，入职后5年内，每月按博士生3000元、硕士生2000元、本科生1000元发放生活补贴。目前，已有2400多名毕业生按月领取生活补贴。

来雄安的很多人才手中都有一张“雄才卡”，即雄安新区人才引进一卡通，根据社会贡献、专业程度和学位等级分为ABC三类，持卡人可享受涵盖教育、医疗、住房、落户等在内的政策支持。目前，已有1.3万人领取了“雄才卡”。

以业聚人，以人兴业。产业是就业稳定器，更是岗位创造源。

2023年10月，雄安中关村科技园开园前，新区与中关村发展集团联合启动了“千企雄安行”活动。在北京打拼多年的许蒙超，欣然赴约。规划解读、参观项目、政策推介，许蒙超的行程被安排得很满。仅仅7天后，他就下定决心到雄安创业，随后注册了雄安妙心生物科技有限公司。

落户雄安后，公司周边高标准的教育、医疗、休闲娱乐等生活配套，让许蒙超萌生了把家搬到雄安的想法。在他的鼓励下，在北京一家医院工作的妻子也来到了雄安，顺利入职雄安宣武医院，还在上学的女儿从北京转到雄安入学。

雄安新区城市综合功能、公共服务功能、商业服务功能逐步完善，综合承载能力、要素集聚能力、自我发展能力同步提升。当前，央企在雄安设立各类分支机构300余家，4000余家北京来源企业扎根创业。

民生福祉持续改善，也是影响人口流入的主要因素之一。

雄安新区规划之初即按照“15分钟生活圈”标准设计社区，居民的基本生活需求在15分钟步行范围内就能解决。这个“圈”涵盖了教育医疗、文化活动、老幼看护、生活服务等多种功能，为居民带来切切实实的好处、触手可及的便利。

（新华社石家庄2月24日电 记者张涛、龚璟璐）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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