义乌深化国际贸易综合改革总体方案落地，部分改革举措已率先实施——

本报记者 孔德晨

浙江金华义乌国际商贸城里，外国采购商在与商家洽谈，采购商品。

胡肖飞摄（人民视觉）

浙江金华义乌国际商贸城里，外国采购商在与商家洽谈，采购商品。

胡肖飞摄（人民视觉）

新春开市第一天，义乌国际商贸城的商户在店铺门口张贴新春横幅。

新华社记者 黄宗治摄

2月9日，义乌小商品城新春开市，客流量高达23.5万人次，创下开市首日历史新高，市场内一片繁忙，交易氛围热烈非凡。

去年底，国务院批复《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》（以下简称“《总体方案》”），义乌的国际贸易发展迎来全新机遇。

目前，义乌市场汇聚全球210多万种商品，带动210万家中小微企业发展，并与230多个国家和地区建立贸易关系，每年来义乌采购的外商近60万人，驻义乌外商达2.8万人，线上还有电商等新业态主体超65万。

此次综合改革将如何重塑义乌国际贸易格局？又会对中国乃至全球贸易产生何种影响？记者进行了采访。

生意红火，机会更多

新春开市，义乌众多商家迎来“开门红”。力天玩具老板娘陈美君笑着说：“过年期间我们就盼着开工，早早通过线上平台接单了，预计今年销量比去年能多10%左右！”五区经营户老裕祥老板娘项雪同样忙碌：“过年那几天，我一直在微信上给客户发新款图片，今天8间店面全开，客户订单不断，对今年生意我信心十足！”

海外采购商纷至沓来。来自伦敦的采购商Chris先生，已在义乌采购十年，他兴奋地说：“我每年都会来采购100多个集装箱的货物，从珠宝到五金产品都有。这次开市看到好多新产品，准备大采购一番。”采购商们加大采购力度的意向，为市场持续升温。

另一边，义乌市金尚日用百货商行的老板娘张施丹正忙着赶制订单。春节前夕，中东客户订购的儿童吸管杯市场反馈良好，赶在斋节前又追加订单，这也是开市后的首笔“大货”。张施丹介绍，如今市场变化快，企业每月至少推出1—2款原创产品，每年新品超1000款，还会结合客户本土市场特色开发产品。

据介绍，早在2011年，义乌就承担了国际贸易综合改革试点的任务，成为我国第10个综合配套改革试验区。改革让义乌以小商品撬动全球大市场，以小企业带动产业大集群，以小体量激活区域协同大发展。

通过十多年改革实践，义乌出口额从2010年约200亿元到2023年突破5000亿元，增长超24倍，为广大中小微主体参与国际市场竞争搭建了共享平台，为稳外贸大局作出了重要贡献。得益于改革，义乌也快速发展成为一个常住人口近200万（190.3万）的Ⅱ型大城市，出口规模从全国的1‰提高到1/50，快递业务量10年翻了近30倍，占全国1/12。

新一轮改革的《总体方案》部署了深化市场采购贸易改革、加快内外贸一体化改革、完善现代商贸物流体系、完善要素市场制度和规则、打造一流营商环境等5个方面97项具体改革举措，旨在支持义乌在制度型开放上闯新路，推动“买全球”“卖全球”双向发力。许多商家已知晓《总体方案》的出台，在他们看来，这将给义乌的从业者带来更多机会，也将使小商品城再上新台阶。

商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平对记者说：“这一方案的出台，是国家基于义乌在国际贸易中的独特地位和作用所作出的重要决策。义乌作为全球小商品贸易的重要枢纽，通过此次改革，将进一步释放其发展潜力，提升贸易便利化水平，增强在全球贸易市场的竞争力。同时，义乌的改革经验也将为全国贸易创新发展提供宝贵的借鉴，推动中国在全球贸易格局中占据更有利的地位。”

加码“买全球”，升级“卖全球”

此次义乌国际贸易综合改革亮点颇多：

——推动进口贸易创新发展。“从历年数据上看，义乌市进口规模相对出口明显滞后。2024年，义乌市进口799.7亿元，仅占进出口总额的12%左右。”中国国际经济交流中心秘书长、研究员张永军说。《总体方案》提出，在安全可控前提下，对符合条件的进口消费品实行正面清单管理制度，优化清单内商品通关流程。依托数字化平台加强消费品质量安全综合管理，对清单内商品实行全流程溯源监管。在中国已加入的合格评定领域双边、多边互认框架下，加大强制性产品认证（CCC认证）对国外检测报告的采信力度。

“依托出口贸易形成的物流设施网络、信息网络等开拓消费品进口渠道，丰富进口品种，义乌有着先天优势。比如义乌每年接待数十万境外采购商，他们同时也可以成为将其本国优势产品、特色产品引进中国的中间商。”张永军说。

——深化市场采购贸易改革。《总体方案》明确，实行市场采购组货人制度，将其纳入市场采购贸易认定体系，优化市场采购日常监测、组货管理及口岸申报流程。依托小商品数字贸易综合服务平台，全面推进交易、物流、支付、融资等贸易供应链全环节数字化转型。

过去10年里，义乌市场采购贸易出口额总计超过2.58万亿元，年增长率达10.4%。2024年，义乌通过市场采购贸易方式出口4717.6亿元，已占义乌市出口总值的80.1%，对该市出口贡献率达94.3%。

“义乌首创市场采购贸易方式，这一创新举措目前已在全国22个省的39个专业市场复制推广。”张永军说，“推动市场采购贸易方式迭代升级，可在完善市场采购组货人制度、整合集拼服务资源、加快数字化转型、加强属地管理等方面下功夫，更好适应贸易数字化和多业态融合发展的新趋势。可加强与长三角等口岸协同，持续强化自身贸易枢纽能力，通过完善‘先查验后装运’的数字集拼监管模式，推动小商品仓库管理实现高效的市场化运营。”

——构建安全可控海外服务网络。过去几年，中国企业出海的形态正在从单一的产品贸易快速向海外并购、绿地投资转变，义乌日益强大的全球化贸易网络，为企业尤其是中小企业的新一轮出海创造了良好基础与条件。

《总体方案》提出，鼓励经营主体布局独立站、线上服务平台等新型商业设施，集成数字营销、尾程配送、售后服务等海外运营网络。整合集拼组货、航运订舱等海运服务资源，发展“门到门”、“仓到仓”国际专线。“《总体方案》在金融服务、物流降本、标准建设、引才育才等方面制定了一系列针对性举措，突出强化平台支撑。可以预见，义乌有机会依托其遍布全球的贸易网络和国际化人才，在支持中国企业布局全球产能、攀登全球产业链价值链上展现更大作为。”张建平说。

“迫不及待想搭上这趟‘改革快车’”

小商品如何带动大市场？

张建平认为，义乌是中国国际贸易的一个缩影，其蓬勃发展充分体现了中国制造业的强大实力和中国市场的巨大活力。“义乌凭借强大的小商品贸易实力，成为中国国际贸易的关键窗口与世界连接的重要纽带。从这里出发，海量小商品走向全球，世界各地的优质商品也汇聚于此，再流向中国各地。义乌的贸易模式创新和发展，不仅推动自身经济增长，也为中国其他地区的贸易发展提供了借鉴。”张建平说，随着《总体方案》的实施，义乌国际贸易迎来新机遇。“义乌将通过提升贸易便利化水平、推动贸易数字化等举措，进一步增强在全球贸易市场的竞争力。这也将带动中国小商品贸易向高端化、智能化方向发展，提升中国商品在国际市场的附加值和品牌影响力。”

自《总体方案》获批以来，义乌已经率先落地实施了一批改革，成效初显。

从进口玩具认证时长由20天缩至5天，到启用首家品牌出海集合店，开业5小时签约订单达1.2亿；从跨境电商产业园正式开园，日票件量可达千万单以上，到义乌机场纳入过境免签人员入出境口岸……“去年12月25日，义乌就已迅速落地本轮改革的首个创新举措，‘义乌进口贸易创新发展试点’首单落地义乌国际商贸城。”义乌市商务局副局长朱晓棠介绍。

试点从现有的跨境电子商务零售进口商品清单中，选取了国外成熟流通、国内市场需求大、消费者已广泛使用的商品，制定首批正面清单，涵盖玩具、日用杂货、家电等品类。依托全流程数字化联合监管平台，对于清单上的商品，能够提供“家门口”的检测认证一站式服务，实行便利化通关。首单3类商品检测认证效率提升了75%，费用成本下降了15%—30%。

敢闯敢试的义乌商户们更是跃跃欲试。“听说方案里有很多支持贸易发展的政策，尤其是在贸易数字化方面，这对我们拓展线上市场、提升品牌影响力肯定有很大帮助，我们已经迫不及待想搭上这趟‘改革快车’了。”张施丹表示。

“展望今年中国国际贸易走势，尽管全球经济面临诸多不确定性，贸易保护主义有所抬头，但中国凭借强大的制造业基础、不断优化的营商环境以及积极推动的贸易自由化举措，有望保持稳定增长。”张建平说，“中国经济韧性强、潜力大，义乌此次改革将为中国贸易高质量发展注入新动力，带动中国国际贸易在全球贸易格局中不断提升地位，拓展更广阔的发展空间。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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