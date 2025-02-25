陆 菁

当前，全球贸易格局加速演变，国际供应链重塑成为焦点，最新出台的《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，不仅是对义乌这一全球最大的小商品市场的优化升级，更反映了中国在全球贸易规则调整、供应链重构和数字贸易体系构建中的全新探索。

在贸易便利化方面，义乌有序优化市场采购贸易方式，在传统贸易监管流程中，嵌入数字化手段，不断提高商品交易透明度，减少中小企业的贸易成本；持续推动跨境电商流程和模式的创新，强化线上线下融合，拓展海外仓网络，探索“1210”保税出口业务；强化国际物流枢纽功能，依托中欧班列、港口联动和多式联运，构建更加高效的全球供应链。这些举措不仅提升了传统小商品的贸易效率，也为中国对接全球高标准经贸规则提供了典型的实践经验。

义乌改革的另一大亮点是紧跟数字经济浪潮，探索新型贸易模式。数字贸易的核心在于数据要素的自由流动、贸易规则的优化以及支付结算的便利化。义乌在这方面的探索，如推动贸易数据安全流通、探索人民币跨境支付系统（CIPS）的应用等，都体现了中国在全球数字贸易规则制定中的前瞻性。

当今世界，供应链的稳定与安全已成为全球经济的重要议题。义乌的改革，为全球供应链调整提供了新方案。在供应链稳定与重塑方面，深化市场采购和跨境电商改革，可以为中小企业提供更加稳定和灵活的出口渠道，在全球供应链重塑过程中增强贸易韧性。中国正在积极打造更高效的小商品全球集散物流网络，通过优化中欧班列、空海铁多式联运等方式，将降低贸易成本，提高小商品全球供应链的稳定性。同时，中国积极拓展海外市场，推动海外仓建设、国际展会渠道拓展，打造自主可控的国际营销网络。这些改革不仅有助于优化国内外贸易结构，也增强了中国在全球供应链重塑过程中的影响力。未来，义乌模式下的“中国方案”可为更多发展中国家提供贸易便利化和供应链优化的经验。

义乌的国际贸易综合改革也将对全球贸易格局产生重要影响。首先，通过市场采购、跨境电商等新模式，为全球中小贸易企业、批发市场提供了更加便捷的贸易交易平台，降低了进入国际市场的门槛。丰富的商品品类集聚和具有竞争力的价格及物流成本，让中国成为多品类小批量产品集中性采购的优质货源地。其次，中国在小商品数字贸易等领域的探索将在全球贸易规则重塑过程中提供可借鉴的实践经验，增强中国在国际经贸体系中的影响力。更为重要的是，在全球供应链不确定性加剧的背景下，义乌的探索提供了一种兼顾国内产业带供给稳定性和线上线下海外销售灵活性的独特供应链解决方案。

展望中国国际贸易发展的未来，还需从多维度发力。在政策支持层面，政府应持续优化贸易政策体系，加大对新兴贸易业态的扶持力度。产业升级也是关键一环。要推动制造业向高端化、智能化、绿色化转型。鼓励企业加强知识产权保护，提升产品附加值，减少对低附加值、高能耗产品的出口依赖。

党的二十届三中全会指出，深化外贸体制改革，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系。义乌改革正是外贸体制改革进程中的重要探索，将推动中国在全球贸易舞台上发挥更重要的作用，为构建开放型世界经济贡献中国力量。

（作者为浙江大学经济学院国际经济学系主任）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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