多家银行消费贷最低利率降至“2”字头——

徐佩玉 王坤垚

近日，广西梧州在骑楼城举办系列促消费活动，以“文旅+”赋能消费提质升级。图为骑楼城灯火辉煌、人潮涌动，市民和游客看表演、品美食、赏美景。

何华文摄（人民视觉）

江西省南昌市构建集智能网联、销售服务于一体的商超新能源汽车业态圈，促进地方新能源汽车消费。图为顾客在南昌市红谷滩区的一家大型商场的汽车展示销售区咨询选购新能源汽车。

朱海鹏摄（人民视觉）

开年以来，消费贷市场升温，多家银行下调消费贷利率，有的降至“2”字头，甚至有银行推出利率“团购价”。

消费贷额度灵活、放款快，近年来在教育、购车、家居装修等消费场景中受到部分消费者欢迎。此轮降利率背后有哪些因素？将对消费有何影响？

银行开启消费贷“花式”营销

近期，各家商业银行轮番开启消费贷“花式”营销。招商银行借“闪电贷”上线十周年之际，推出年化利率2.78%的限时优惠，并发放1万张118元利息券；北京银行“京e贷”主打高额度优势，单户授信最高可达100万元；民生银行“民易贷”最低年化利率下探至2.76%。

“我在三四年前使用过消费贷，当时银行消费贷申请额度普遍在10万元至30万元之间，利率基本在4%以上。现在贷款利率降了近一半，可申请的额度也变多了，确实挺让人心动的。”家住江苏南京的马女士说，今年初以来，各家银行推销消费贷款的电话及短信不断，“最近家里正好有房屋翻修计划，我打算申请一笔消费贷款用于更换大家电并安装智能家居系统。现在低息贷款叠加以旧换新优惠，能省下一笔不小的开支。”马女士说。

目前，多家银行的消费贷产品最常见的优惠方式包括给予客户利率折扣、提供免息期、发放利率优惠券等，有的银行还在贷款额度、期限、还款方式等方面提供优惠。

甚至有银行推出利率“团购价”。某农商行的一款消费贷产品营销信息显示，新客户成为“团长”可享受最低2.68%的优惠利率，最长借款期限为24期。据了解，新客户如果想获得优惠利率，可以在线上生成一个产品二维码当“团长”并邀请其他新客户参团。其他新客户申请贷款额度审批通过后，系统会向团长发放利率优惠券，其他新客户无需使用获批贷款额度，团长便可享受利率优惠。

消费贷降利率，消费者怎么看？

“这是我第一次用消费贷款买车，体验感不错。二点几的贷款利率，叠加利息优惠券和银行新春惠民折扣，能省下小几千元。”来自四川成都的餐饮店老板刘先生在购置二手车时，没有选择传统车贷，而是选择了某商业银行的消费贷产品。“之前咨询时了解，车行提供的车贷年化利率普遍在4%以上，核算下来3年利息就要多付近万元。”刘先生算了一笔账：“相比之下，银行推出的消费贷更划算也更适合我。低利率，加上先息后本的还款方式，旺季多挣的钱能随时提前还款，淡季不用为固定月供发愁。”刘先生说。

一些消费者则将其看作缓解资金压力的工具。“新房装修，手中流动资金短缺，考虑到提前取出大额理财资金会折损利息，综合评估后我选择了招商银行的‘闪电贷’产品。”95后小何表示，自己不会因利率下降就随意借贷，“利率下降于我而言可以更加节省利息，但不会因此超前消费。”

多重因素推动消费贷利率下降

消费贷利率为啥降？据了解，消费贷款利率调整是由政策环境、市场形势、产品定位、客户需求和银行自身发展需要等因素共同决定的。

对银行来说，当前降低利率有基础，也有好处。招联首席研究员董希淼介绍，去年以来，受存款利率降低等因素影响，银行资金成本有所下降，降低个人消费贷款利率具有一定基础。同时，部分银行为了扩大市场份额，希望通过较低利率吸引更多客户，这是一种“薄利多销”的促销行为。

不过，低利率消费贷产品有一定的门槛要求。例如，招商银行的“闪电贷”会根据客户“招贷分”分值的不同发放相应的消费贷利率券，只有“招贷分”超过1.6万分，才能享受2.78%的年化利率优惠。民生银行2.76%的优惠利率主要提供给代发工资客户、贵宾客户、按揭贷款客户、部分合作单位的员工以及在北京缴纳公积金的客户等特定群体。董希淼表示，部分银行推出超低利率的消费贷款，通常针对优质客户群体，对客户职业、收入等有较高要求，因此不具有普遍性，风险总体可控。

相较于中小银行，国有大型银行的借贷优惠力度较小，消费贷利率依旧普遍维持在3%以上。例如，建设银行推出的消费贷产品“快贷”最高额度为20万元，年化利率3.45%起；中国银行的“中银e贷”最低年化利率为3.4%。

“总体而言，消费贷款利率降低，有助于降低金融消费者利息支出，提高消费者申请消费贷款的意愿，从而有助于提振消费、扩大内需。”董希淼说，但是消费贷利率并非越低越好，银行要避免过度依赖低利率竞争。

“去年底召开的中央经济工作会议提出，要综合整治‘内卷式’竞争。银行应摒弃规模情结和速度情结，不追求简单的规模增长和市场份额，而是应将贷款利率保持在合理水平，增强商业可持续性。”董希淼表示。

丰富产品供给，加强风险管控

“以旧换新”正在火热推进中。商务部新闻发言人何亚东介绍，截至2月19日24时，2025年全国汽车已报废更新16.9万辆，超397万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超487万台，超2671万名消费者申请手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴，电动自行车以旧换新64.7万台。

专家分析，多家银行降消费贷利率，也是为了更好对接“焕新”消费热潮，预计今年有望继续发力。之所以有这样的判断，一是市场潜力大，国家已明确“两新”是今年消费政策的重点，银行发力消费贷可以满足消费者在以旧换新领域的信贷需求，促进消费市场的繁荣。二是银行自身的战略需求，低利率环境下，银行面临传统存贷款业务收入增长乏力的压力，消费贷成为重要的盈利增长点。

消费贷如何更好激活消费市场活力？

金融机构应进一步丰富消费信贷使用场景，特别是要推动消费品以旧换新措施与消费信贷产品有机融合。“消费贷产品的使用场景、便捷程度和良好体验，是消费者选择的重要考量。”董希淼建议，丰富消费品以旧换新活动的支付场景，支持多种支付方式，并加入线上消费贷款、消费分期等产品，以更好发挥金融杠杆作用，提高消费者扩大消费的意愿和能力。汽车消费、旅游消费等大宗消费场景，也可与商业银行、消费金融公司等机构合作，引入多种消费信贷产品。

除了丰富场景，还应进一步细分客群，差异发展创新消费贷产品和服务。“除传统优质客群外，商业银行、消费金融公司可重点关注新质生产力企业员工、三四线城市居民等。”董希淼说，还可依据客群风险和需求进行差异定价，对新兴客群适度减费让利。

消费贷利率降低，吸引力随之提高，此时尤其要防范一些可能出现的负面作用。近期已有多家银行发表声明，提醒客户注意，谨防“消费贷”成“套路贷”，强调个人贷款资金应按照合同约定的用途使用，严禁违规流入房地产、股市、基金、期货等领域。

董希淼说，对消费者而言，切不可因为利率较低就盲目申请，申请消费贷款要到商业银行、消费金融公司等正规金融机构办理，要基于个人和家庭的消费需求，将个人债务负担控制在合理水平之内，同时应按照合同约定使用贷款资金，不可挪用至其他用途。银行发力消费贷业务时，除了注意合规与监管要求，还需要注意加强风险控制和贷后管理；对合作机构要根据合作内容、风险程度对合作机构进行分类管理，确保合作机构与合作事项符合法律法规和监管要求。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经