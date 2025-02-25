原标题：国内首个火电抽汽熔盐储能项目完成顶峰试运

科技日报北京2月24日电 （张海兵 段丽波 记者陆成宽）记者24日从国家能源集团获悉，由该集团河北公司龙山电厂建设的600兆瓦机组抽汽熔盐储能项目成功完成满容量顶峰试运，机组顶峰负荷稳定达到650兆瓦，各项参数表现正常。这是全国首个火电抽汽熔盐储能项目，为火电机组大幅提高调峰能力开辟了全新的技术路径，此次试运行验证了项目技术可行性。

该项目位于河北邯郸，总投资3.2亿元，是国内首个采用多源抽汽—配汽调控技术的大规模抽汽熔盐蓄能项目，旨在提高电网调峰能力，优化能源结构，促进绿色低碳发展。项目以熔融盐作为蓄热介质，在电网低谷时段进行蓄能，在电网负荷高峰时段释放能量，从而提高电网稳定性。该项目投运后，龙山电厂火电机组的调峰能力将在原有基础上增加100兆瓦，顶峰能力增加30—60兆瓦，机组深调期间可实现边储边放，最大供汽量达230吨/小时。

作为一种清洁、高效、环保的新型储能方式，火电耦合熔盐储能技术具有响应速度快、寿命长、维护成本低等诸多优点。项目成功实施后，每年将消纳新能源约5.2亿千瓦时，对我国能源结构转型和改善大气环境质量起到积极的推动作用。

(责编：罗知之、陈键)

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