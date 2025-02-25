张梦然

原标题：深海七千米有群“基建狂魔”？

在阳光永远无法触及的太平洋底，日本海沟7500米深的黑暗世界里，一群“深海工程师”正用数百万年时间，在海底建造着令人惊叹的生态系统。最近，芬兰地质调查局的科学家就像深海考古学家，通过一管管来自地球深处的“时光胶囊”，揭开了这场水下城市建设史。

让我们戴上潜水头盔，跟随科研船的探照灯，潜入这片被称作“超深渊”的世界。推算这里水压可能超过700个大气压，温度接近冰点。但就在这样的极端环境中，生活着一群身怀绝技的“深海基建狂魔”。

科学家尤西·霍维科斯基带领的团队从海沟底部打捞出20根珍贵的沉积物岩芯。这些圆柱形的“时光胶囊”里，封存着地球一个神秘禁区——超深渊生态系统的“建设日志”。借助X光机的三维成像技术，以及地质化学分析，他们如同解读古代楔形文字般，破译了沉积物层中隐藏的生物密码。

人们惊讶地发现，原来“深海居民”堪称顶级建筑大师：体长仅十厘米的海参是最早的“开荒队”，它们用管足当铲子，在软泥中开凿出星罗棋布的地下隧道网络；随后登场的沙蚕可能化身“管道工”，用分泌的黏液把松散的沉积物黏合成坚固的巢穴；当氧气逐渐耗尽，擅长分解厌氧物质的微生物便接管工程，将有机物转化为维持生命的能量源泉。

这场持续的“基建”，在岩芯样本中留下了清晰的“施工痕迹”。譬如最底层的沉积物层记录了初代建设者的奋斗史——那些被海参翻动的泥沙，至今仍保持着独特的形状结构。随着时间推移，生物扰动的痕迹越来越复杂，就像城市从原始村落发展为现代化都市那样。

这项研究颠覆了人们对深海生态的固有认知。原来看似死寂的深渊，实则是充满生命力的“动态工地”。当有机物质随重力流从海沟边缘飘来，深海生物们就会启动它们的新陈代谢加速器，整个生态系统就像精密运转的工业流水线。

这些生物留下的“建筑遗迹”本身就是活的档案馆。它们改写了教科书中的深海生态图谱。科学家相信，解码这些深海工程师的建筑智慧，或许能为人类在极端环境下的生存提供启示。毕竟，在7000米深的黑暗海底，生命用最简单的工具改造出了复杂的生态环境。

(责编：罗知之、陈键)

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