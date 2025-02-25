人民网北京2月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日，青海、甘肃、西藏等地出现降雪，云南等地出现中到大雨。预计未来三天，新疆西部、西藏西部和东南部、川西高原等地有降雪或雨夹雪；西南地区东部、江南、华南等地多阴雨，关注雨雪天气对交通、农业生产等的影响；云南南部等地注意防范局地强对流天气影响。

昨日，青海东部、甘肃南部、宁夏南部、川西高原北部、西藏东部等地部分地区出现小到中雪或雨夹雪，局地大雪。云南南部、四川东南部、西藏东南部等地部分地区出现中到大雨，云南西双版纳等地局地暴雨；云南西部和南部等地出现雷电。

未来三天，西南地区东部、江汉、江南、华南等地部分地区有小到中雨，局地大雨。云南西南部局地有短时强降雨天气。另外，东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海等海域有6-7级风、阵风8-9级。

另外，内蒙古东部、黑龙江、新疆西部、西藏、川西高原中南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆西南部、西藏东部局地有大雪或暴雪；西藏东南部有小到中雨，局地大雨。

北方地区自26日、南方地区自27日起，将先后有3-4天的持续升温，华北及以南大部地区日平均气温将累计上升10℃左右。

3月1日至3日，一股较强冷空气将自北向南影响我国中东部地区，气温下降6-10℃，局部降温12-14℃，最低气温0℃南压至淮河附近，并伴有4-6级偏北风；黄淮及以南地区有中到大雨、局部暴雨，局地伴有雷暴大风等强天气。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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