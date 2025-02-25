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扩范围提标准 四部委部署加力推进老旧农机报废更新

人民网记者 李栋
2025年02月25日08:57 | 来源：人民网
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春耕有序开展之际，农机市场迎来利好。近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和物资储备局联合印发《关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》（以下简称《通知》），要求继续实施好农机报废更新补贴政策，加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。

农机更新换代是推动农机市场发展进步的重要动力。近年来，我国不断加大农机等科技创新和创新成果应用，全国农作物耕种收综合机械化率达74.3%，农机作业水平不断提升，社会化服务能力显著增强。专家指出，我国是世界第一农机生产和使用大国，但在农业机械化快速发展的同时，也面临着老旧农机超期服役的现象，亟待疏通农机以旧换新堵点卡点，激发农机市场活力，增强农民投资信心，带动农机产业链良性循环。

《通知》明确，进一步扩大报废补贴范围，在原有9个农机种类基础上将水稻抛秧机、田间作业监测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机新增纳入报废更新补贴范围；同时各省可聚焦粮食和重要农产品稳产保供，推进“优机优补”“有进有出”，结合实际将自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个。

农业农村部相关负责人介绍，继续实施2024年提标准相关政策，再次提高部分重点机具补贴标准，报废水稻抛秧机并新购置同种类机具，按不超过50%提高补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由6万元提至8万元；报废并更新农用北斗辅助驾驶系统、田间作业监测终端、植保无人机，按50%提高报废补贴标准。

《通知》强调，各省要加强资金使用监管，管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金，开展好相关机具的报废更新补贴工作；要立足便民利民和提高效率，强化政策实施保障，进一步加强农机报废回收拆解体系建设，加快农机回收拆解企业培育和网点布局，鼓励根据实际将回收环节和拆解环节分开，探索提升补贴资金兑付效率新路径；要强化监管和风险防范，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为，确保政策高效规范实施。

中国农业机械流通协会的调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。业内人士估算，按照5%的淘汰更新率，每年面临淘汰的机型中，仅小型拖拉机就达到80万台左右，还有8万多台谷物联合收割机、近5万台插秧机等。

随着农业现代化深入推进，农机“小换大”和更新换代将成为主流。中国农业机械流通协会会长范建华认为，老旧农业机械大规模更新将会给农机市场注入新动能，加快农机市场结构调整，推动农机行业转型升级，促进资源循环利用，有助于构建资源节约型和生态环保型社会。

(责编：郝帅、吕骞)
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