张芗逸

原标题：助力止跌回稳 多地发力优化住房公积金政策

近期，全国多地优化住房公积金有关政策，为房地产市场止跌回稳提供支持。例如，2月24日，潍坊市住房公积金管理中心发布《关于优化公积金政策的通知》，提出优化租房提取政策、优化异地购房提取政策、优化最高贷款额度计算等多条举措。

北京、成都、青岛、南宁等地近日也对住房公积金政策开展优化工作，涉及支持住房公积金直付房租、调整住房公积金贷款到期日等多个方面。据中指研究院不完全统计，2025年以来，全国各地已出台公积金优化政策超20条。

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，整体来看，各地对住房公积金政策的优化方向主要为上浮住房公积金贷款最高额度，优化住房公积金贷款住房套数认定标准、延长还款期限、优化商转公政策等。

例如，青岛市住房公积金管理中心2月21日发布的《青岛市个人住房公积金贷款管理办法（征求意见稿）》中就提出五项可上浮公积金贷款额度的情形，包括购买青岛市商品房现房、灵活就业人员连续正常缴存满2年等。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示，通过优化住房公积金政策，无论是提高贷款额度、下调首付比例，还是优化异地购房提取等政策，都能有效支持缴存人的合理购房需求，有利于需求潜力的释放。同时，部分城市提出住房公积金优惠政策允许叠加使用，为购房者提供更大力度的购房消费支持。

陈文静表示，2024年第四季度以来，住房公积金政策优化力度出现明显提升。2024年12月份召开的全国住房城乡建设工作会议指出“有效发挥住房公积金支持作用”，表明住房公积金政策的持续优化将是2025年各地政策优化的重要方向。

记者注意到，近期，多地召开住房公积金工作会议，明确提出2025年将进一步优化相关政策。其中，支持绿色建筑等“好房子”建设、支持住房公积金支付房租等方向是各地关注的重点。

大连市于2月21日召开的2025年全市住房公积金管理工作会议提出，对贷款购买符合绿色建筑标准新建商品房给予提高额度支持，探索通过信息共享实现提取住房公积金直接向住房租赁机构支付房租，多角度满足缴存人刚性和改善性住房需求。

同日召开的2025年襄阳市住房公积金工作会议也提出，加大对城中村、城市危旧房、城镇老旧小区改造、满足“一老一小”住房需求和“好房子”建设的政策倾斜。

严跃进表示，预计接下来各地将继续发力优化住房公积金政策，盘活存量住房公积金资金。这将对全年房地产市场的发展产生积极影响。

(责编：罗知之、陈键)

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