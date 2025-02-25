人民网北京2月25日电 （记者杨虞波罗）24日，国家邮政局在云南昆明召开全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作会议，就环京护城河和重点省份做好2025年全国两会期间寄递安保工作进行再动员再部署，为保障全国两会顺利召开营造安全稳定的寄递服务环境。

会议强调，各级邮政管理部门要督促企业严格执行邮件快件实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”，严防不法分子利用寄递渠道实施违法犯罪行为，严防禁寄物品流入寄递渠道导致重大寄递安全事件，确保寄递渠道安全畅通。

会议提出，要以机械操作、车辆交通、消防用电等风险突出环节和部位为重点，督促企业落实安全生产主体责任，切实做好处理中心和营业网点等生产作业场所现场管理及风险隐患排查整治工作，严防重大安全生产责任事故发生。

会议指出，要加强信息化网络运行与安全保障，强化安全防护措施，确保寄递服务用户个人信息安全。要督促企业认真落实安全主体责任和统一管理责任，加强矛盾纠纷排查化解，及时发现和消除安全隐患，切实维护基层网络稳定，严防发生影响社会稳定的群体性事件。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经