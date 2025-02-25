人民网北京2月25日电 （记者许维娜）或是观赏冰雕雪雕、雾凇，惊叹于冰雪奇观；或是在冰场雪道飞驰，尽享滑冰滑雪的激情；或是参与冬捕，感受丰收喜悦……去年冬天以来，我国各地冰雪运动与旅游热度居高不下，成为假期出游热门之选。人们在享受冰雪运动和冰雪旅游乐趣的同时，也有力推动了我国冰雪经济的发展。

随着冰雪经济的蓬勃发展，相关数据也呈现出显著增长态势。

记者从国家信息中心获悉，其对外发布了《冰雪经济监测指数与数据分析报告（2024—2025）》（以下简称《报告》）。《报告》分析了我国当前冰雪经济的发展趋势，阐述了研究冰雪经济监测指数的研究背景和意义。

冰雪经济监测指数框架。受访方供图

记者从采访中了解到，2025年1月，国家信息中心发布了国内首个《冰雪经济监测指数》，在此基础上，本次报告对指数框架进行了优化和完善，提出了冰雪经济“1-6-18”监测指数框架，包括1个冰雪经济监测总指数，6个分指数：冰雪运动参与度指数、冰雪旅游活跃度指数、冰雪设施完备度指数、冰雪文化丰富度指数、冰雪装备创新度指数、冰雪产业支撑度指数，以及18个子指数，从不同侧面反映冰雪经济发展情况。

根据国务院办公厅《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，《报告》选取了内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、北京、河北七个省份作为首批监测对象，在2024—2025冰雪季开展冰雪经济指数监测。

今年1月监测数据显示：七个省份冰雪经济监测总指数平均得分为50.69，北京（69.63）、黑龙江（66.10）处于领先梯队，冰雪经济整体发展水平较高。冰雪运动参与度指数方面，七个省份指数平均得分为64.68，黑龙江（100）、河北（85.51）和辽宁（77.02）领先于其他省份；冰雪旅游活跃度指数方面，七个省份指数平均得分为46.89，北京得分最高，为87.26，黑龙江（64.94）、辽宁（50.22）高于平均水平；冰雪设施完备度指数方面，七个省份指数平均得分为49.53，吉林（61.84）、内蒙古（61.56）、新疆（57.83）、黑龙江（55.68）高于平均水平；冰雪文化丰富度指数方面，七个省份指数平均得分为45.48，北京（83.33）、吉林（70）、黑龙江（58.33）得分较高，七个省份差距明显；冰雪装备创新度指数方面，七个省份指数平均得分为32.89，北京（75.51）优势明显，吉林、河北略高于平均水平；冰雪产业支撑度指数方面，七省份得分较为均衡，平均得分51.27，北京（59.72）、黑龙江（57.12）、内蒙古（56.33）得分略高于其他省份。同时，分地区看，七个省份各有优势和短板，需要结合本地资源禀赋持续深化发展，不断补短板、扬优势、强弱项，提升冰雪经济整体水平。

国家信息中心信息化和产业发展部主任、研究员单志广在接受记者采访时表示，构建冰雪经济监测指数框架并开展量化研究，是落实国家关于冰雪经济高质量发展相关政策文件要求的具体举措，是了解冰雪经济发展态势的重要手段，也是地方政府制定和完善冰雪经济政策的重要依据，填补了国内外相关领域的研究空白。

单志广表示，展望未来，我国应继续加强冰雪经济发展统计监测，鼓励各地因地制宜发展特色冰雪经济，推动冰雪产业全产业链各环节深度融合，构建起特色鲜明、优势互补、协同共进的产业发展新格局。下一步，国家信息中心将携手各方，积极加强业内交流合作，以多维度、精细化、定量化的专业监测，助力冰雪经济稳步前行，共绘高质量发展新篇章。

(责编：郝帅、吕骞)

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